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「護航艦艇也別想逃」　8枚東風-17解決一支航母戰鬥群

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東風17導彈。（圖／翻攝自央視節目）

▲東風-17在2017年的2次試射引發全球關注。（圖／翻攝自央視）

軍武中心／綜合報導

中國火箭軍2017年兩度試射東風-17彈道導彈震撼全球，每小時超過7600公里（6馬赫以上）的飛行速度，在1400公里距離僅約11分鐘到達，展現解放軍研製高超音速武器的雄心。近日更有分析指出，中方只需發射8枚的東風-17，便能解決一支航母戰鬥群，連其在內護航的艦艇也別想逃跑。

東風-17被認為是在東風-16B型彈道導彈基礎上研製而來。東風-16射程超過1000公里，被稱為「沖繩快遞」，其打擊精度接近巡航導彈，為數十米級，而東風-17不但打擊精度進一步提高到米級，外界也分析其實際射程在1800-2500公里之間。這一距離早已超越第一島鏈上的所有島嶼，覆蓋第一島鏈至第二島鏈之間的大部分海域。美國情報評估，該型導彈會在2020年左右形成實戰能力

▼東風-16。（圖／翻攝自央廣軍事）

火箭軍「常規導彈第一旅」發射東風-16。（圖／翻攝自央廣軍事）

據了解，過去火箭軍負責進行的兩次試射中，第一次是發生在2017年11月1日，第二次則是在同年的11月15日。消息人士透露，1日當天，導彈從酒泉衛星發射，飛行了約1400公里並回到大氣層，之後HGV（高超音速滑翔飛行器）隨之展開。最後HGV經過約11分鐘的飛行後，成功命中新疆且末縣的靶場，僅離預訂目標幾公尺。

大陸知名軍評陳光文撰文分析，實際上，東風-17實際上就是DF-ZF的武器化型號，該型導彈具備三大特點引發全球關注，一是它使用了高超聲速滑翔技術，二是可以攜帶核戰鬥部，三是「可以在一小時內打遍世界」。據一名中國導彈技術專家指出，東風-17是一款中程、彈道式、單級、常規導彈，可以在再入大氣層的前後進行滑翔變軌飛行，「目前沒有哪個國家可以攔截」。

火箭軍首度曝光東風-21D進行公路機動發射畫面，意味該型導彈已進行戰備值班。（圖／翻攝自央視）

▲東風-21D已進行戰備值班。（圖／翻攝自央視）

陳光文認為，裝有高超音速滑翔彈頭的東風-17明顯比東風-21D更具有殺傷力，東風-21D依靠的是大氣層再入變軌技術讓敵方難以攔截，而東風-17除了擁有再入變軌技術，其高超音速彈頭也縮短導彈防禦系統的反應時間。如果中國發射一個波次的8枚東風-17，其中有3枚專打航母並確保擊沈，其餘的5枚則用來反艦，「那麽一支航母戰鬥群內護航的艦艇也別想逃跑」。

▼美國卡爾文森號航母戰鬥群。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲▼卡爾文森號航母戰鬥群,USS Carl Vinson,CVN 70。（圖／翻攝自美國海軍官網）

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關鍵字：東風-17,HGV,DF-ZF,高超音速滑翔飛行器,東風-16,火箭軍,大陸軍武,軍武

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