南部戰區4軍艦遠海聯訓　071型船塢登陸艦「長白山號」也出動

▲合肥號導彈驅逐艦。（圖／翻攝自百度百科，下同）

大陸中心／綜合報導

解放軍南部戰區海軍遠海聯訓編隊日前起航，演練實戰化條件下的聯合兵力運用、反恐反海盜、聯合搜救等課目。該編隊由合肥號導彈驅逐艦（舷號174）、運城號導彈護衛艦（舷號571）、長白山號兩棲船塢登陸艦（舷號989）和洪湖號綜合補給艦（舷號963）組成，四艘艦隻均為海軍新型主戰艦艇。

根據中方說法，此次訓練是戰區海軍年度計畫的例行性安排，不針對任何特定國家和目標，符合國際法和國際慣例。編隊瞄準未來資訊化海戰難點問題，堅持實戰實訓、聯戰聯訓，深入探索打贏現代海上戰爭聯合作戰能力的形成方法，而與空軍、火箭軍、戰略支援部隊等多軍種深度融合、聯演聯訓則是校驗的重點。

▼長白山號船塢登陸艦。

合肥號是海軍第三艘052D型導彈驅逐艦，艦長156公尺，寬18公尺，滿載排水量近7千噸，配備先進的反艦飛彈、艦空飛彈、魚雷等多型武器，不僅隱身性能良好，還具有較強的區域防空和對海作戰能力，可以單獨或協同海軍其他兵力打擊艦艇、潛艇。

運城號是海軍第五艘054A型導彈護衛艦，曾先後兩次執行亞丁灣、索馬利亞海域的護航任務，為大約300艘中外船舶護航。該艦也是054A型護衛艦的第二批次首艦，在第一批次的基礎上提高主船體線型光順度、改進生活設施以及合理化電纜敷設等，曾於2017年開赴孟加拉參與印度洋海軍論壇多邊海上搜救演習。

▼洪湖號綜合補給艦。

長白山號是大陸第三艘071型船塢登陸艦，主要負責將參與兩棲攻擊的兩棲登陸船、兩棲坦克或氣墊船送至距離海岸線最佳的距離。該艦擁有一座巨大的塢艙，內部可以停放多艘氣墊登陸艇，以及進行沉浮作業等，曾於2014年完成「科摩多」多邊人道主義救援減災演習。

洪湖號是大陸自行設計生產的綜合補給艦，採用先進的海上補給技術，具備橫向、縱向、立體補給功能，可同時對多艘不同類型艦艇進行補給，有較強的遠洋綜合補給能力和一定的對海、對空防禦作戰能力。該艦平時伴隨驅護艦執行編隊遠航及出訪任務，戰時則加入海上機動編隊，對伴隨艦隻實施燃油、淡水、食品、彈藥等綜合補給。除了承擔綜合補給任務，洪湖號還可執行護航、撤僑、搜救、海上醫療救護等多樣化非戰爭軍事行動。

▼運城號導彈護衛艦。（圖／翻攝自維基百科）