　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

南部戰區4軍艦遠海聯訓　071型船塢登陸艦「長白山號」也出動

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼合肥號導彈驅逐艦。（圖／翻攝自百度百科）

▲合肥號導彈驅逐艦。（圖／翻攝自百度百科，下同）

大陸中心／綜合報導

解放軍南部戰區海軍遠海聯訓編隊日前起航，演練實戰化條件下的聯合兵力運用、反恐反海盜、聯合搜救等課目。該編隊由合肥號導彈驅逐艦（舷號174）、運城號導彈護衛艦（舷號571）、長白山號兩棲船塢登陸艦（舷號989）和洪湖號綜合補給艦（舷號963）組成，四艘艦隻均為海軍新型主戰艦艇。

根據中方說法，此次訓練是戰區海軍年度計畫的例行性安排，不針對任何特定國家和目標，符合國際法和國際慣例。編隊瞄準未來資訊化海戰難點問題，堅持實戰實訓、聯戰聯訓，深入探索打贏現代海上戰爭聯合作戰能力的形成方法，而與空軍、火箭軍、戰略支援部隊等多軍種深度融合、聯演聯訓則是校驗的重點。

▼長白山號船塢登陸艦。

▲▼長白山號船塢登陸艦。（圖／翻攝自百度百科，下同）

合肥號是海軍第三艘052D型導彈驅逐艦，艦長156公尺，寬18公尺，滿載排水量近7千噸，配備先進的反艦飛彈、艦空飛彈、魚雷等多型武器，不僅隱身性能良好，還具有較強的區域防空和對海作戰能力，可以單獨或協同海軍其他兵力打擊艦艇、潛艇。

運城號是海軍第五艘054A型導彈護衛艦，曾先後兩次執行亞丁灣、索馬利亞海域的護航任務，為大約300艘中外船舶護航。該艦也是054A型護衛艦的第二批次首艦，在第一批次的基礎上提高主船體線型光順度、改進生活設施以及合理化電纜敷設等，曾於2017年開赴孟加拉參與印度洋海軍論壇多邊海上搜救演習。

▼洪湖號綜合補給艦。

▲▼洪湖號綜合補給艦。（圖／翻攝自百度百科）

長白山號是大陸第三艘071型船塢登陸艦，主要負責將參與兩棲攻擊的兩棲登陸船、兩棲坦克或氣墊船送至距離海岸線最佳的距離。該艦擁有一座巨大的塢艙，內部可以停放多艘氣墊登陸艇，以及進行沉浮作業等，曾於2014年完成「科摩多」多邊人道主義救援減災演習。

洪湖號是大陸自行設計生產的綜合補給艦，採用先進的海上補給技術，具備橫向、縱向、立體補給功能，可同時對多艘不同類型艦艇進行補給，有較強的遠洋綜合補給能力和一定的對海、對空防禦作戰能力。該艦平時伴隨驅護艦執行編隊遠航及出訪任務，戰時則加入海上機動編隊，對伴隨艦隻實施燃油、淡水、食品、彈藥等綜合補給。除了承擔綜合補給任務，洪湖號還可執行護航、撤僑、搜救、海上醫療救護等多樣化非戰爭軍事行動。

▼運城號導彈護衛艦。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼運城號導彈護衛艦。（圖／翻攝自維基百科）

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
奧斯卡入圍名單／漫威首入圍最佳影片《黑豹》改寫91年紀錄
恭喜！毛加恩求婚造型師女友　捧鑽戒下跪She said ye
起底「半球豔照女星」鄭惠中！曾害死大貨車司機慘判刑
厭世女含淚要跳25樓！警消看她「臉」嘆：會有下一次

關鍵字：解放軍,南部戰區,遠海聯合訓練編隊,合肥號,052D型導彈驅逐艦,運城號,054A型導彈護衛艦,長白山號,071型船塢登陸艦,洪湖號,綜合補給艦,大陸軍武,軍武

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

外媒稱找到嫦娥四號造假證據　NASA公布降落地點衛星圖打臉

解放軍導彈微型化！　殲-20預計可掛6枚空對空飛彈

美推導彈防禦計劃　環時：超級面子工程買不來絕對安全

《亞果》CIA偽裝大師享壽78歲　班艾佛列克：他是真正的英雄

南部戰區4軍艦遠海聯訓　071型船塢登陸艦「長白山號」也出動

「全球最強」雄三飛彈　王浩宇：美軍航母戰鬥群都難存活

西藏軍區砲兵列裝PLC-181車載榴彈炮　中印洞朗對峙時也曾列裝

央視公開洲際彈道導彈演習畫面　暗示東風-41已服役

蒲度當選美參議院海權委員會主席　自詡「中國觀察者」反華色彩鮮明

積極推動募兵　嚴德發：目標明年底達16萬9千人

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

歐陽娜娜首次挑戰「大提琴電音」　化身帥妹「撩鏡頭」電翻啦～

聲林之王生存週記之ELLA導師履歷CHECK

超好拍「巨型史迪奇」現身台北　東區期間限定店只到3月底！

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

蕭敬騰還原大螢幕砸下驚恐瞬間！　蕭爸蕭媽很淡定「是驚喜？」

就讓Gail為你唱情歌～　自彈自唱《好想你》《你啊你啊》

南部戰區4軍艦遠海聯訓　071型船塢登陸艦「長白山號」也出動

「全球最強」雄三飛彈　王浩宇：美軍航母戰鬥群都難存活

西藏軍區砲兵列裝PLC-181車載榴彈炮　中印洞朗對峙時也曾列裝

央視公開洲際彈道導彈演習畫面　暗示東風-41已服役

蒲度當選美參議院海權委員會主席　自詡「中國觀察者」反華色彩鮮明

積極推動募兵　嚴德發：目標明年底達16萬9千人

傘兵秦良丰復健有成　已可練習寫字

解放軍導彈微型化！　殲-20預計可掛6枚空對空飛彈

以色列夜襲敘利亞期間　曾與俄軍進行溝通

伊朗稱準備毀滅以色列　「我們等著看以色列的下場」

俄航驚世劫機案！空服員「一招反制」騙降落　10組特警秒上

【浩鼎案落幕】林智群／檢方不起訴，Happy ending？

趙小僑甜牽15歲帥兒像情侶！「擁抱＋親臉頰」母子超親密

居然是RPG！《七龍珠》新遊戲計畫「Project Z」本週公開

前高市府硬吃30億車廂費！負債突破3299億元　議員爆：政府硬要蠻幹

美非裔女總統候選人「人民的卡瑪拉」　共和黨轟：與現實脫節

糗了！趁正妹老師寫黑板…學生歪頭瞄美腿被拍下 網友：求心裡陰影面積

「聊高雄氣爆不敢找我？」 自救會長怒嗆劉寶傑：瞧不起你

恭喜！毛加恩求婚造型師女友　捧鑽戒下跪「She said yes！」

奧斯卡入圍名單／漫威首度入圍最佳影片！《黑豹》改寫91年紀錄

郭書瑤性感熱舞「M字腿+撫胸」！　一彎腰「北半球快掉出」＞／／＜

軍武熱門新聞

殲-20預計可掛6枚空對空飛彈

「霧都雄鷹」旅換裝殲16力壓印..

央視公開演習畫面　暗示東風41..

西藏軍區砲兵列裝PLC-181..

王浩宇：美軍航母都難抵抗雄三飛..

伊朗稱準備毀滅以色列

募兵目標明年底達16萬9千人

遼寧艦預計今晚出海試航

雄三打遼寧號？公布這種照片就贏..

以色列夜襲敘利亞期間　曾與俄軍..

傘兵秦良丰已可練習寫字

升級版殲-15曝光將上002航..

環時：美導彈防禦計劃買不來絕對..

台灣防禦力世界強　中共敢打穩G..

更多熱門

相關新聞

共機再擾台　國防部：全程監控

2018年底「九合一」大選落幕後，共軍派出4架戰機跟2艘軍艦，侵擾台灣東南海域屏東外海，在防空識別區外來回騷擾。國防部今（22）日下午表示，中共運8、蘇愷30等各型機多架，下午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽朝東南航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。

王浩宇：美軍航母都難抵抗雄三飛彈

西藏軍區砲兵列裝PLC-181車載榴彈炮

央視公開演習畫面　暗示東風41已服役

蒲度當選美參議院海權委員會主席

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

老公認出軌！林采緹大哭「冒異常反應」…露餡婚姻危機

母抱插管嬰兒淚跪！白沙屯媽祖鑾轎跨頂

工作16年！老闆送150萬Volvo、3月年終

1hr噴200！九份停車「留鑰匙」下場慘

即／女童玩噴槍亡　母求監視畫面

父稱3歲女兒玩噴槍亡　加油站長打臉

好市多「少女殺手級」白酒！她進場狂掃17瓶

KTV自拍！長髮女鬼陰笑躲背後

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死1重傷

站180cm孫安佐旁　放火真實身高露餡

孫生丟《麻辣》主持！被酷炫害的

理科太太「20萬影片論點」被狠K！2專家傻眼開譙

男背刺「女友肖像」！6年後現況曝光

理科太太智商170爆假　他5大點狠酸

「慈祥奶奶」烤蛋糕殘殺7房客　肢解丟花園發臭

更多

最夯影音

更多

台灣第一座「室內常溫滑雪場」 不用穿大衣！平日300元無限暢玩

108池溫泉水樂園、室內狂飆賽車　花蓮親子酒店超豐富設施玩不完！

紅遍德國「8杯水減肥法」　1個月甩5kg！連營養師都推爆

空姐遭200kg老外強逼幫擦屁股 狂喊：深一點...工會曝不是個案

歐陽娜娜首次挑戰「大提琴電音」　化身帥妹「撩鏡頭」電翻啦～

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面