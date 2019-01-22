輔大性侵案外案　夏林清告苗博雅求償1元敗訴

▲夏林清不滿被指在處理學生遭性侵案時施壓證人證詞，提告求償一審敗訴。圖為苗博雅資料照。（圖／記者陳家祥攝）

記者劉昌松／台北報導

輔仁大學社科院前院長夏林清，不滿台北市現任議員苗博雅2016年在臉書po出影片，指「夏院長」在處理一件學生遭性侵案時，施壓一名學生更改證詞，夏不滿名譽受損，提告向苗求償1元，並要登報道歉；台北地院審理認為，校園發生性侵事件可受公評，苗經過合理查證後的善意評論，適當沒有違法性，22日判決苗勝訴免賠。

2015年6月26日，輔大爆發一名王姓學弟性侵酒醉學姐案，隔年網路上開始熱烈討論當時輔大心理系組成所謂的工作小組處理本案過程，苗博雅也當時錄製影片《十分鐘認真包：夏院長哪裡出了包？》po在個人臉書。

夏林清不滿苗在影片中，用「串證」、「妨礙司法公正」、「偽造變造證據」等字句，指控夏和工作小組質疑夏向一名證人學生施壓，導致該學生更改證詞，夏委託律師提告求償。苗則反駁，稱自己是依據學校當時開的討論會紀錄等證據，做適當評論。

法官認為，這起校園性侵案的處理過程，可能成為其他相關教育機構的參考依據，當然屬於可受公評之事，而苗根據當時曾接觸過性侵被害人的同學po文，以及報社刊登的投書製作影片，已盡合理查證，雖然語句、措詞可能不妥，或比較聳動誇張，仍受善意評論原則的保障。

因此法院22日判決，駁回夏的求償與道歉請求，苗勝訴。雙方22日都沒有出庭聽判。當年性侵學姐的黃姓學生，已經另案被依妨害性自主判刑3年半定讞。

【更多新聞】

遇難第一現場曝！G哥重裝備齊全「吃東西蓋外帳」待援43小時 不敵低溫

男大生民宿實習 色老闆邀同睡半夜伸魔掌摸下體

疑受「入冬最強冷空氣」襲擊 男上計程車心肌梗塞昏迷