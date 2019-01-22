「英雄聯盟」給金幣誘拐！受害男童至少20名　戀童狼判12年賠120萬

▲利用網路誘拐無知男童，紀男判刑12年還需賠償120萬。（圖／CFP）



突發中心／台北報導

屏東一名紀姓男子有戀童癖，多次透過臉書及線上遊戲「英雄聯盟」搭訕4名男童為他口交、拍裸照，遭其中一名男童家長提起求償500萬元。台北地院審理後，判紀應給付男童及他的雙親共120萬元，全案可上訴。至於刑事部分，上訴至高等法院審理後，依加重強制性交等罪判12年有期徒刑。

紀姓男子曾為志願役軍人，因偷摸同袍性器官，遭軍事法庭依乘機性交等罪判刑1年6個月，緩刑3年，撤除軍人職務。沒想到尚在緩刑期間的他，竟又對3名男童猥褻，隨即入獄，直到2017年11月服刑期滿。

沒想到出獄後居然又透過臉書、線上遊戲誘拐多名男童，提供遊戲金幣讓他們拍攝下體裸照；更誇張的是還約男童到台南市、桃園市等公共廁所內進行口交、發生性關係，直到有男童家長發現異狀後才揭發全案。

經過比對，受害男童至少20人，但紀男強調，雙方都是你情我願，沒有脅迫。刑事部分，一審紀男被判刑13年；上訴至二審改判12年。民事部分，法官認為他的行為損害到男童身心發展，因此判紀男須賠償童及男童父母共120萬元，可上訴。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

【更多新聞】

第一次上酒店！18歲純情男「帶酒女出場」嘿咻...爽完遭黑衣人包圍



養女兒3年「越大越像小王」！驗DNA驚戴綠帽 妻：原來不是你的