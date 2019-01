年齡只有12至14歲！4男搶奪女同學手機　引誘至空宅聯手性侵

▲4名未滿15歲少年,竟然聯手性侵一名少女。(圖/示意圖,非新聞當事人/視覺中國)

國際中心/綜合報導

美國德拉瓦州紐卡斯爾縣(New Castle County)近來發生一起駭人性侵案,涉案的4名少年竟然全是12至14歲之間的青少年,他們聯手襲擊了一名年齡也未滿18歲的少女,其中2名少年性侵後,還用刀威脅受害人不可向外聲張這件事,目前4嫌均被逮捕。

警方表示,涉案少年分別為14歲的平克尼(Kabarshenay Ellis-Pinkney)、13歲的米勒(Louis Miller)和卡特(Joseph James-Carter),以及12歲的格洛弗(Ja'den Glover),他們在上月11日趁女學生放學回家時,刻意搶奪手機引誘至位於奧克蘭大道上惠靈頓森林社區的一棟建築物中,綁架並輪流性侵了少女。

4名少年本月16日落網後,分別被控以一級性侵罪、一級綁架罪、威脅和2項非法性接觸等多項重罪,米勒一共被起訴10項重罪、卡特被起訴8項重罪、平克尼面臨5項控罪、格洛弗則是6項,警方擔心還有更多受害人,最後決定公布他們的資訊與照片,希望民眾若有線索能與他們聯繫。

DE: Four boys aged between 12 to 14 years charged with first-degree rape and kidnapping of a minor girl.



The four juveniles dragged a girl into a home.



Kabarshenay Ellis-Pinkney, 14, Louis Miller and Joseph James-Carter, both 13, and Ja'den Glover, 12.https://t.co/uoit0Us07F