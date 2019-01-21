遭性侵9年後提告「不想背一輩子」國道收費員告老前輩

▲國道收費員遭性侵，9年後提告。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

國道女收費員阿玉（化名），2008年間與同事聚餐時，因不勝酒力醉倒，竟遭同席間的父執輩鄭姓同事帶到員工宿舍房間內，親吻撫胸，還摸下體。阿玉遭性侵後，隱忍9年，在社工、醫師鼓勵下，「不想背一輩子」而挺身提告。一審將同事判刑4年半，上訴二審後，高院改判刑1年，可上訴。

判決指出，本案發生於2008年11月間，當年30歲的阿玉到楊梅收費站找程姓女同事，2人一起在職工餐廳用餐，這時收費站大阿玉20歲的鄭男加入，3人一同吃飯喝高粱酒，後來食物吃光，程女因此先離席去買滷味，鄭男見有機可乘，把喝到爛醉的阿玉拉到後方的宿舍。除了親吻外，還撫胸、摸下體，阿玉雖然知道被侵犯，但無力抵抗，被鄭男性侵得逞。

事發後，因國道收費員圈子小，阿玉擔心被性侵後，工作不保，因此隱忍不發。但心中陰影不斷作祟，阿玉因此求助精神科醫師，嚴重到甚至住院、試圖自殺。收費站廢除後，阿玉已經不需要擔心同事的眼光，再加上醫師、社工均鼓勵她站出來，因此阿玉在2017年間，向國道警察局提告性侵，鄭男遭到起訴。

一審法院審理時，鄭男否認性侵，辯稱當時兩情相悅，是阿玉在意識清醒狀態下自願與他親熱；鄭男還說，自己當天因為喝酒，最後不舉，才因此作罷。但一審法院根據阿玉的就醫紀錄，認定鄭男確實違反阿玉意願而性侵得逞，依「乘機性交罪」重判4年6月。

案經上訴，二審高等法院審理後，發現當時阿玉雖然驗傷，但卻未保留DNA；另外阿玉也不記得被性侵的過程。因此高院根據僅存的客觀證據，依「罪疑有利被告原則」，不認定鄭男成立「乘機性交罪」，改認定鄭男構成「乘機猥褻罪」。考量他犯後僅坦承部分犯行，仍避重就輕之態度，且未能與阿玉達成和解，高院因此改判他有期徒刑1年。可上訴。

