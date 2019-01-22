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一場大病開啟創業路！她辭去高薪主管職　開發App躍居百萬富翁

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▲▼ 羅倫絲（Christy Laurence）因為流感病毒影響大腦功能，辭職走上創業之路。（圖／翻攝自IG／Plannthat）

▲ 羅倫絲現已是四度獲獎的科技新創公司創辦人。（圖／翻攝自IG／Plannthat）

國際中心／綜合報導

在澳洲雪梨上班的羅倫絲（Christy Laurence）原先擔任廣告行銷業高薪主管，但一場突如其來的大病讓她的大腦受傷，平衡感、空間感、視力都受到影響，只好在家養病。不過，這也是她成功創業的契機，藉由開發一款有效利用IG拓展業務的應用程式「Plann」，不但一周內吸引上千人購買成為付費用戶，在短短12個月把公司身價拉抬至百萬澳幣。

澳媒News.com.au報導，在紐西蘭出生的羅倫絲在廣告業上班時，就覺得每天工作內容缺乏創造性，便在工作之餘經營IG，分享自己的繪畫作品，並在擅長的數位行銷、文案寫作、社群媒體等領域兼差當顧問。

不過，羅倫絲在28歲這年生了一場大病，流感病毒擴散到大腦，破壞控制平衡感、空間感的前庭系統，不但造成她的視力受損，更出現頭暈等症狀，嚴重影響她的生活，更曾在公共廣場手扶梯摔下來。自此之後，她決定在家好好養病。

在2年養病期間，羅倫絲憑著對繪畫的熱愛，開始挑戰每天在IG貼出一幅新作品，並接受委託來賺錢。最後，她決定辭職創業，要來研發全新的App，教人有效利用IG拓展業務。

羅倫絲提到，「因為我沒有錢開發應用程式…也不知道怎麼開發，所以我在一間網路和app代理商工作12個多月，從這邊著手。」

最後，她設計出的「Plann」app於2016年初上市，是個針對IG的視覺設計工具，短短一周就吸引上千人購買成為付費用戶，時隔3年創下近百萬的下載量，而公司身價也在12個月突破7位數澳幣門檻，甚至有併購邀約上門洽談。

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關鍵字：IG,創業,紐澳要聞

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