老夫婦火車合影「最貴足球明星」　傳訊傻問兒：他誰？

▲澳洲一對老夫婦在火車上，對方竟是超大咖足球員博格巴。圖為博格巴（中）與隊友Nemanja Matic（左）。（圖／翻攝自推特／@N8NathanPatrick）



實習記者陳妙津／綜合報導

澳洲一對老夫婦在火車上與人合照，卻不知道對方身份。直到兒子看到照片才驚覺，與父母合影者竟是超大咖足球員博格巴，趕緊與父親聯繫。照片被PO上網後，引起熱議，也讓眾網民直呼「好羨慕」。

澳洲電競評論員屈克（Nate Patrick）在推特上PO出一張照片表示，他20日早晨起床時，發現爸媽在家庭群組中傳來了相片，裡頭人物居然有全世界轉會費最貴的職業足球員博格巴（Paul Pogba）。

據派屈克的父母表示，夫妻倆去英國遊玩，搭火車前往曼徹斯特時，同車廂的一群年輕人正超嗨地在玩UNO，並且發出令人困擾的噪音，於是兩人幾次忍不住轉頭看。

IT'S PAUL BLOODY POGBA pic.twitter.com/UhFm0qZBiN — Nate Patrick (@N8NathanPatrick) 2019年1月20日

▲為了道歉，博格巴主動問老夫婦要不要合照。



吵鬧的年輕人們似乎視察覺到老夫婦不太開心，其中一位帶著法國口音的黑人主動走來向他們道歉，並問「要不要拍照」。派屈克的父親以為對方想幫他與妻子合照，便答應後將手機交給對方，結果黑人反倒愣住，過了一會才說「噢，不不不，我是說是不是願意和我一起拍照？」

雖然不知道對方是誰，不過基於禮貌，派屈克的父親仍一頭霧水的與對方留下合照，但事後越想越覺奇怪，於是傳訊息問兒子「你該不會碰巧知道他是誰吧」，讓派屈克一看哭笑不得。

▲法國「全球最貴足球員」博格巴。（圖／達志影像／美聯社）



經家族成員解釋，派屈克父親才知道，將手搭在自己肩上的黑人就是全球最貴足球員、世界盃冠軍法國隊成員博格巴！這個美麗的邂逅除了讓父親哈哈大笑外，故事與照片被派屈克PO上網後，也讓網友們大喊「超羨慕」。

博格巴是法國職業足球員，進攻意識強烈，熱衷參與進攻，持續進步的話有機會成為世界第一中場，還曾在2018年世界盃冠軍戰踢進一球，帶領法國隊打敗克羅埃西亞奪冠。過去他曾在祖文特斯隊服務，2016年時返回曼聯，轉會費全球最貴，高達8930萬英鎊（約台幣36億元）。