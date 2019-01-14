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遠傳小愛講音箱上市　實現「懶到最高境界」智慧家居

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▲▼遠傳電信AI音箱「小愛講」與「小狐狸」攜帶式智慧音箱。（圖／記者邱倢芯攝）

▲遠傳電信AI音箱「小愛講」與「小狐狸」攜帶式智慧音箱。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

遠傳電信今（14）日推出AI音箱「愛講」的接續產品「小愛講」與「小狐狸」兩款攜帶式智慧音箱。遠傳指出，兩款新產品承襲既有愛講智慧音箱所有既存功能，將體積及造型變的輕盈、方便攜帶，除了隨時可提供生活資訊查詢外，更可與家居產品連結，進一步聲控家電，讓你在家可以懶到最高境界。

遠傳電信表示，智慧音箱「小愛講」及「小狐狸」攜手合作夥伴，打造「八大獨家、四大全新服務」，內建愛講智慧語音助理，台灣在地化標準國語語音語意，透過Wi-Fi連網，啟動便利的智慧生活：
˙生活幫手：隨時動口即可查詢在地天氣、空氣品質、倚天股市、維基百科、直播新聞等生活資訊服務
˙無縫與EQL智慧家庭、智慧燈泡、智慧插座連結，說出「愛講愛講」就可幫你泡咖啡、打開檯燈、風扇，只要下載至智慧管家APP，只要動口不用動手，即可享受便利生活
˙智慧學習娛樂：想聽音樂，有KKBOX 與friDay *音樂雙平台、有聲書也有樂學有聲書與愛播有聲書，提供人文、知識、童書等各類型的有聲書，更有空中英語教室每日一句、翻譯等功能，超越年齡、跨越場景，輕便可攜的設計，從家中到戶外，自爺爺奶奶、忙碌的爸媽，到學習階段的小朋友，《小愛講》及《小狐狸》都是最好的數位生活夥伴，陪伴您打理生活的細節。

據了解，兩款產品重量約255克，且擁有、IP67防水防摔、內建電池、輕便隨手可攜，打破傳統智慧音箱沉重、需插電、單一家中使用場景的桎梏。

另一方面，若是你想使喚家中的家電產品，但又沒有智慧家電的話，遠傳也提供了智慧插座可與家電產品結合。

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關鍵字：遠傳電信,AI音箱,小愛講,智慧語音助理

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