三星上將變「Samsung」假證件翻譯太狂　網笑：收廣告費？

▲詐騙集團錯把三星上將職銜翻成Admiral Samsung。（圖／翻攝自江蘇網警微博）

大陸中心／綜合報導

假證到處有，甚至有人把「求真」當成一門藝術，而有些伎倆卻簡陋得讓人哭笑不得。大陸一名男子近日持偽造的官員證件，以聯合國高層身分到處招搖撞騙，直到被警方逮捕後查閱證件，上頭不僅錯誤連連、還出現誤將職銜「三星上將」翻成「Admiral Samsung」，讓網友全笑翻直說，「是有收廣告費？」。

綜合陸媒報導，詐騙集團的創始人是來自浙江的農民余思高，他多次冒充聯合國官員，之後更虛構「聯合國維和部隊總司令部」，成員遍布重慶、湖南、貴州等十餘個省分。成員們都領有一張「特別通行證」，除了用證件坐火車不買票、自發車牌、在銀行存假鈔，還有人去監獄提領犯人，逼得真正的聯合國趕緊發出聲明澄清。

▲詐騙集團偽造的拙劣證券令人啼笑皆非。（圖／翻攝自江蘇網警微博）

報導指出，新疆男子楊永亮向詐騙集團申請高階官員證件，領證後沒幾天就被警方當場逮捕。警方檢查證件看出端倪，上頭「三星上將」的英譯名竟離譜翻成「Admiral Samsung（三星集團海軍上將）」，連籍貫應翻成Jimsar的「吉木薩爾」，也被拼成Jiasar，還有最簡單的生日數字，上排為1971.6.12，在下排的翻譯卻時空穿越到1949年的10月23日，想不被抓到也難。

▲三星上將被譯為「Samsung」。（圖／翻攝自江蘇網警微博）

大陸網友看到警方在14日上傳這張假證件後留言調侃，「谷哥翻譯害死人啊」、「這詐騙集團是不是有收廣告費」，另有網友表示，「假證件得多了，還沒見過那麼不上心的」、「低級錯誤，是在欺負人連數字都分不清嗎」。