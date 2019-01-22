德國夫婦長沙開「愛心麵包店」　聘10聾啞人士好事就該多做

▲吳正榮與聾啞員工一起工作。（圖／翻攝自湖南經視）

大陸中心／綜合報導

一對德國夫妻放棄高薪遠赴中國並在湖南長沙開了一間「愛心麵包店」，就是因為當初在報上看到一篇關於聾兒的報導，興起幫助聾啞人士的念頭，目前店裡共聘用了10名員工，全是聾啞人士。德國老闆說，聾啞學校的學生手作能力非常強，但出社會後找工作難，「我們想給聽障人士一個培訓的機會。」

綜合陸媒報導，金髮德國男子Uew（中文名：吳正榮）原本在德國一間藥廠上班，有天看見報紙上一篇關於湖南「聾兒」因為耽誤治療，長大後幾乎「十聾九啞」的報導，但他知道之所以會如此只是因為缺乏幫助，「7歲前的聾兒是可以學會講話的」，如果有人對他們進行科學訓練，帶他們練習口語就不會這樣，於是他興起帶著妻子杜雪慧前往中國的念頭。

▲杜雪慧正在教育2名有聽力障礙的男孩。（圖／翻攝自湖南經視）

德國夫婦倆在台灣學完2年中文後，便參加德國「環球協助協會」前往中國大陸的兒童康復中心，並協助許多孩童恢復口語交流。儘管已讓有聽力障礙的孩子們能夠進行簡單的交流，吳正榮與杜雪慧仍然擔心這些孩子們長大後的出路，由於觀察到聾啞人的「手作能力強」、「觸覺敏銳」，便決定開一間員工是由聾啞人士組成的麵包店。

▲吳正榮開店前3個月瘦了10公斤。（圖／翻攝自湖南經視）

因為負擔不起湖南長沙較好地段高昂的店租，夫婦倆決定在巷子裡開設店面，取名巴赫西點，17年過去，現在店裡不僅聘請了10名聾啞員工，他們還資助了54個孩子，吳正榮說，「能做好事就應該做，不管是大還是小。」

▲吳正榮時常會與巴赫西點的員工們共同進餐 。（圖／翻攝自湖南經視）

吳正榮剛來到長沙時根本沒想到會待這麼長的時間，「也沒有想到自己會成為一個麵包師傅」，開業的前半年還曾因為大街上店租太貴，一直虧本經營，「因為太緊張，每天緊守著麵包店，前3個月就瘦了10公斤。」現在麵包店的情況還稱不上穩定，有時候一天下來僅能維持收支打平，並沒有賺什麼錢，但是吳正榮仍然沒有放棄，「希望能夠繼續經營下去。」

吳正榮夫婦在過去17年間已經幫助超過500名聽力障礙兒童，足跡遍及長沙、株洲、湘潭、吉首、郴州等湖南多個市州的大部分特殊培訓學校和康復中心，受過他們幫助助的孩子們長大後大多能夠開口說話，有的人甚至能像正常人一樣交流。

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