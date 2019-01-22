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春節9天連假　盧秀燕宣布1999「春節不打烊」

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▲▼盧秀燕宣布春節9天連假，1999不打烊。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕宣布春節9天連假，1999春節不打烊。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導
台中市政府因應即將到來的9天春節假期，將啟動「春節不打烊」服務。市長盧秀燕22日在市政會議上表示，民眾在春節假期，透過「1999」一碼通專線，由市府局處結合民間力量提供協助，建構完整社會安全網，讓市民平安過好年。

台中市長盧秀燕22日上午舉行擴大市政會議，由相關局處針對「春節不打烊」服務進行專案報告。準社會局長李允傑、衛生局長曾梓展分別說明春節營運作為，除了經濟扶助、食物援助、防凍計畫、長照服務、醫療院所部分門診等不打烊服務措施外，也透過民政里鄰系統與警政消防，協力保障社區平安；而校園學生愛心餐券、道路搶修、職災通報、垃圾清運、交通號誌維護等業務、在春節期間仍持續不間斷地提供服務。

▲▼盧秀燕宣布春節9天連假，1999不打烊。（圖／台中市政府提供）

▲台中市1999專線在9天春節連假啟動不打烊服務。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，為讓每個市民都幸福安全，市府絕不「行禮如儀」，而是實際守護台中這個大家庭，除了市府各項春節不打烊服務以外，也特別重視虐兒與家暴預防措施。寒假已經開始，孩子們離開老師們的視線，希望相關單位特別注意，並結合民政、社工、學校系統等與家戶接觸較密集的區里長、社工人員、老師等加強防範。

她也說，市府秉持公私協力跨領域合作施政理念，用最有效的行動力一起守護弱勢家庭的經濟與心理安全，就是為了讓每一個市民平安過好年，而市府衛生、社會、環保、交通等局處在春節期間均有派員輪值，市民過好年可以說是少數人犧牲得來的，也希望各局處依照自己的勤務系統，對於留守、執勤的同仁多加慰問。

準社會局長李允傑表示，市府透過1999一碼通專線提供單一窗口服務，結合民間力量，建立弱勢民眾社會安全網絡，提供經濟、安全、健康等協助，希望讓市民能夠平安過好年。除春節不打烊，巿府也陸續一系列寒冬送暖活動。社會局行之有年的「溫馨快遞－愛心關懷您計畫」，各類生活補助、津貼及低收入戶春節慰問金，也將於1月25日發放。

衛生局長曾梓展也說，市府針對春節期間食安稽查、宣導及健康不打烊，已啟動「台中市年節食品複合稽查專案」，從源頭端、物流端、販售端及餐飲業加強稽查及抽驗。第一階段年節食品共抽驗200件，抽驗結果僅1件高麗菜乾漂白劑檢項超標，全年抽驗不合格率降到0.7%，創下105年來的新低，顯對於業者輔導管理、稽查、市場抽驗及宣導等食安措施已有初步成效。

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關鍵字：盧秀燕,1999,春節不打烊,台中市

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