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邀「港湖女神」高嘉瑜直播談兩岸　陳明通打趣：會有反差萌

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▲▼陸委會主委陳明通將與台北市議員高嘉瑜直播。（合成圖／ETtoday資料照）

▲陸委會主委陳明通打趣，與台北市議員高嘉瑜直播可能會變成反差萌。（合成圖／ETtoday資料照）

記者陳政錄／台北報導

大陸委員會日前證實，主委陳明通將在月底與正妹議員高嘉瑜「師生同框」，談兩岸政策，對此陳明通本人今天也在記者會上透露，每個人的直播都有自己的風格，「我穿西裝打領帶，好像老骨董的話」，跟高嘉瑜同框，或許會變成「反差萌」。

陳明通表示，高議員是自己在台大國發所任教時的指導學生，坦言自從上任陸委會主委後，有許多學生陸續來拜訪，考量彼此都很忙，因此我們就安排在歲末年終的時後進行直播，「基本上是比較輕鬆一點的議題」。

▲▼大陸委員會新春記者會，大陸委員會主委陳明通。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸委員會今天舉行新春記者會，大陸委員會主委陳明通（中）出席。（圖／記者陳政錄攝）

對於外界好奇師生將以何種形象同框，陳明通說，每個人的直播都有每個人的風格，搞不好大家穿著比較隨便，反而我「我穿西裝打領帶，好像老骨董的話」，變成反差萌。

他也透露，由於直播安排仍屬於工作時間，因此雖然心態輕鬆，但重點還是會去闡述一些工作理念和看法，譬如非洲豬瘟防疫、兩岸文化的看法，以及交換一些意見。

▲▼高嘉瑜上節目直播。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書直播影片）

▲高嘉瑜近期積極透過網路發聲，圖為日前上直播節目吃美食。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書直播影片）

陳明通表示，這些事項和高議員的工作內容也有相關，只是比較軟性。他打趣，歡迎大家一同來關注，「不要讓我們兩個人太漏氣，這是我第一次直播」。

據了解，為了讓政策能有效擴散，行政院近期要求各部會多利用社群平台跟民眾互動，因此在上周的例行記者會上，
陸委會副主委兼發言人邱垂正證實，主委陳明通將與有「港湖女神」封號的台北市議員高嘉瑜「同框」直播，地點就在陸委會，搶得頭香。

但針對日前媒體報導，直播時間會訂在1月30日，陸委會則沒有進一步證實，但表示會提前發布預告，未來也不排除「阿通師直播」成為常態性方式。

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關鍵字：反差萌,陸委會,陳明通,高嘉瑜,兩岸關係,直播

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