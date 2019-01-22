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高嘉瑜「眼球運動」表情包超夯！貼圖上架瞬衝第二名

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▲▼高嘉瑜不綁公主頭上節目。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

政治中心／綜合報導

台北市議員高嘉瑜日前因靈活的「眼球運動」，引發網路熱烈討論，「眼球運動」春聯一推出，短短3小時送出8千份，現在她還推出Line貼圖，豐富表情包讓網友大讚超可愛，貼圖才上線就更衝上排行榜第二名，人氣超夯。

高嘉瑜21日下午在臉書表示，「感謝大家支持，沒想到剛上線可以衝到第三名，有排在白爛貓爛爛隔壁的一天」在貼圖界也算無憾了，不過稍晚貼圖又衝上第二名，「眼球運動」氣勢持續發威。

▲▼高嘉瑜貼圖超夯。（圖／翻攝LINE）

▲高嘉瑜貼圖超夯。（圖／翻攝LINE）

高嘉瑜日前公布「抱豬甜笑款」及「眼球運動款」的春聯，在短短3小時內送出8000份，她日前也在服務處親自發放，限量1000份，她原本還擔心「會不會萬人響應，無人到場」，結果現場狀況證實她只是白擔心一場，有粉絲早上7點就來報到，隊伍超過百人，還有人特地從南部北上。

高嘉瑜也推出Line貼圖，她21日在臉書表示，在眼球運動被報導後，卡提諾粉絲團小編創作出模擬貼圖，引起相當多的公關、設計公司來找她洽詢，希望可以幫她出真的貼圖，在許多接洽過程裡，她選擇其中一間設計公司合作。

▲▼高嘉瑜貼圖。（圖／翻攝自LINE官網）

▲高嘉瑜貼圖。（圖／翻攝自LINE官網）

「高嘉瑜眼球運動貼圖」走生活化路線，豐富的表情搭配口語文字，像是「真心不騙」、「看我可愛就欺負我」、「哩供蝦」、「感恩、讚嘆」、「問號」、「森77」、「豬如此累」、「嚇到吃手手」、「母湯喔」等。

貼圖一出，許多網友紛紛留言回應，「已購買+1」、「 姚文智一定會買的，因為他最喜歡看你翻白眼」、「接下來要做全螢幕的動態版本喔」、「如果出動態版GIF加上有真人發音的，會更受歡迎」。

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關鍵字：高嘉瑜,表情包,貼圖,眼球運動

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