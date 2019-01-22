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高嘉瑜「眼動」貼圖NO.1　「超越白爛」女神笑：我太開心了

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▲▼柯文哲赴台北市議會市政報告備詢,高嘉瑜議員質詢。（圖／記者季相儒攝）

▲台北市議員高嘉瑜。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

被封為「港湖女神」台北市議員高嘉瑜選前「眼球運動」圈來大批粉絲，日前加碼推出春聯引發索取熱潮，現更有表情包Line貼圖，稍早衝上排行榜第一名，超越「白爛貓」，讓高嘉瑜興奮在臉書表示，「我真是太開心了」。

▲▼高嘉瑜貼圖第一名。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲高嘉瑜貼圖第一名。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

高嘉瑜高票連任議員，人氣水漲船高，今年送出兩款春聯，包括「抱豬甜笑款」及「眼球運動款」，3小時就有8千份要寄送，另也提供「收藏用」的電子檔。高嘉瑜近日在服務處親自發放春聯，限量1000份，活動一早7點就有粉絲報到，隊伍超過百人，還有人特地從南部北上。

高嘉瑜也推出Line貼圖，21日在臉書表示，在眼球運動被報導後，卡提諾粉絲團小編創作出模擬貼圖，引起相當多的公關、設計公司來找她洽詢，希望可以幫她出真的貼圖，在許多接洽過程裡，她選擇其中一間設計公司合作。

貼圖上線後引來大批粉絲搶購，稍早更衝上排行榜第一名，高嘉瑜笑說，「謝謝大家，能超越白爛貓爛爛，我真是太開心了」。網友則紛紛表示，「下次希望能出有動作的版本」、「已購買啊衝上冠軍了太強」、「想要有聲音的 "洗頭兼洗腦喔~"」、「台灣之光 宇宙之神」、「我等下一次的動圖」。

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關鍵字：高嘉瑜,國民黨,民進黨

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