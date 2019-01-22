談1949年政府遷台　陸委會陳明通：是場「悲劇」

▲大陸委員會舉辦新春記者會，大陸委員會主委陳明通主持。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

大陸委員會今天舉行新春記者會，回顧1949年以來兩岸關係歷史和展望今年發展，陸委會主委陳明通直言，1949年中華民國政府遷台是場「悲劇」，並指稱面對大陸國家主席習近平提出「習五條」，明列對台統一進程，此時台灣應該更加團結，避免「消滅中華民國」。

陸委會今天舉辦新春會，主委陳明通、副主委兼發言人邱垂正、副主委陳明祺等出席，陳明通回顧去年重要施政，包括針對陸方對我軍事、外交施壓，以及31條措施和居住證發放均審慎因應，政府也已將提高為法來台陸資罰額的「兩岸條例第93條之1」修正草案送立法院審議。

▲大陸委員會新春記者會，宣導非洲豬瘟防疫。（圖／記者陳政錄攝）

陳明通也提到，未來四大重點工作，包括一、評估中共對台動向，堅定捍衛國家安全。二、落實「民主防護網」，完備安全防衛機制。三、強化中央地方合作，維護台灣整體利益。四、關注美中經貿戰影響，協助台商返台投資。

面對記者提問時，陳明通也坦言，上任以來兩岸情勢發展的「複雜度」已經超乎當初想像，包括美中經貿、安全上的競逐，以及北京當局對我國際空間的打壓，以及「習五條」的出現。

陳明通表示，今年出習近平提出「習五條」，正式把統一台灣的進程，推向一個新的歷史里程碑，企圖透過一國兩制台灣方案，以及不放棄武力犯台來完成對台的統一，這其實也是一種併吞，「就是消滅中華民國」。

▲年初《告台灣同胞書》發表40周年紀念會，中共總書記習近平出席並發表重要講話，總統蔡英文則在前一天的元旦談話，就兩岸關係提出「四個必須」。（圖／記者周書羽攝、新華社）

陳明通坦言，在新的一年面對習五條的框架下，兩岸關係會更加困難，所以這時候必須團結國內，對於爭論十八、九年的九二共識等假議題不必多作討論，而是國人應嚴肅看待習五條後，兩岸關係發展的危機。

針對1949年至今已滿70周年，陳明通也直言，1949撤退到台灣來，「坦白講是一場悲劇」，他更批評中共推行的共產主義體制，不會因為改革開放和經濟發展有所變化，譬如近年與美國的貿易爭端就是最好的例子。

因此面對新的一年，陳明通認為在挑戰與機會並存下，台灣人將始終團結一心，「拚民生、護民主、守主權」，針對李明哲案以及台中復辦東亞青運等議題，陸委會也會致力提供必要的協助。

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