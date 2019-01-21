台灣經濟發展前景　陸學者唐永紅：先處理好兩岸關係！

▲▼唐永紅。（圖／翻攝中評社）

大陸中心／綜合報導

美國外交政策全國委員會日前在一個報告中發出建議，現在正是美國與台灣協商簽署雙邊貿易協定的好時機，蔡英文可能有政治​​意願解決與美國之間長期以來的貿易問題。廈門大學台灣研究中心副主任唐永紅表示，「即便美台簽訂雙邊貿易協定，也很難救得了台灣經濟」。

大陸官媒《環球時報》21日發表唐永紅撰寫的文章指出，「經濟牌」無望的民進黨只能繼續求助於傳統的「統獨牌」、「台海牌」、「國際牌」。因此，尋求美國等國際勢力的支持，會成為民進黨的「救命稻草」。他還預計，民進黨會在美台經貿協定的談判中，做出大幅度的讓步與妥協。

唐永紅說，大家都知道，近年來隨著美國對華政策的改變，美國從政治、安全到經貿、技術各個領域大打「台灣牌」，以達成迫使中國大陸讓步，從而獲得利益最大化的目的。但實際上，美台貿易協定的談判與簽訂一直以來面臨美台雙方各自難以妥協的「市場開放問題」。

「美國一直期望台灣對自己開放市場，進口美國的肉類及農作物產品，但台灣方面出於保護自己的生產者利益，而不願意開放這些產品的進口」。唐永紅分析，「多年來，美台貿易協定難以簽訂的障礙，在於台灣市場狹小而美國市場龐大」，「美國經貿人士認為，開放自己龐大的市場去獲取台灣狹小的市場，對美國沒有多大實際意義」。

再者，即使美台雙方跨越了上述障礙，最終簽訂雙邊貿易協定，也很難救得了台灣經濟。當中國大陸已經成為經濟全球化的一個主軸時，唐永紅認為，「制約台灣經濟發展的主要因素在於兩岸關係的正常化，特別是兩岸經貿活動的自由化與便利化」。

他強調，台灣不能處理好與中國大陸的關係，不願意向大陸開放要素與商品市場，不願意推進兩岸經貿活動自由化與便利化，導致台灣自我邊緣化；而不能處理好兩岸關係，對外也無法簽自由貿易等協定，更會令台灣經濟進一步邊緣化。

「邊緣化的後果是會導致台灣發展環境惡化，從而嚴重影響到島內外投資人投資的意願」。唐永紅指出，「若台灣經濟的投入長期嚴重不足，必會使經濟發展停滯，呈現『悶經濟』狀態」。