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西藏軍區砲兵列裝PLC-181車載榴彈炮　中印洞朗對峙時也曾列裝

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▲▼西藏軍區炮兵某旅列裝PLC-181型車載榴彈炮。（圖／翻攝自人民陸軍）

▲西藏軍區炮兵某旅列裝PLC-181車載型榴彈炮。（圖／翻攝自人民陸軍）

大陸中心／綜合報導

解放軍陸軍於今年初的開訓期間，首次曝光列裝在西藏軍區炮兵某旅的PLC-181車載型155公釐榴彈炮，這也是西部戰區第二個曝光列裝新型車載火炮的單位。該型榴彈炮於2017年中印洞朗對峙期間就曾列裝西藏軍區炮兵某旅，此外71、73、77集團軍炮兵旅也有列裝。

根據陸媒報導，大陸目前擁有全球最龐大的軍級炮兵編制，編列炮兵數量超過100個營，其中西藏軍區下設一支裝備PLC-181的新銳炮兵旅、兩支山地旅、一支高原特化過重型合成旅；PLC-181將利用成本優勢，大量取代老式的152公釐加榴炮和130公釐加農炮。

▼中國與印度2017年在錫金段洞朗地區對峙。（圖／翻攝自大陸外交部）

▲▼中印在邊界錫金段洞朗地區對峙，不丹夾在兩國之間。（圖／翻攝自中國外交部）

PLC-181車載155公釐榴彈炮於2018年首次亮相於73集團軍某部，裝備一門52倍口徑的榴彈炮，能夠發射包括底排彈和末敏彈等多種炮彈，還可發射鐳射制導炮彈和衛星制導炮彈，最大射程超過50公里。該型榴彈砲採用6x6萬山越野特車底盤，車身比起採用8x8底盤的火炮更短，因此具備更強的通過性。PLC-181還具備強大的獨立作戰能力，在實戰精度方面能與PLZ-45等自行火炮媲美。

不過報導也直言，PLC-181車載榴彈炮不適合在複雜地形條件下快速進行轉換，這限制了該型火炮在西部高原上的發揮；如果中方的科技沒有持續推進，該型火炮在未來很長一段時間或許仍是陸軍的主力裝備，將成為西部戰區山地作戰的核心力量。

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