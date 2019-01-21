補助4癌篩檢降低死亡率2-9成　篩檢健康過好年

▲奇美醫學中心舉辦『防癌你我做的到』響應活動，民眾只要完成政府補助的4癌篩檢任1項，即贈送限量紅包袋1份，數量有限，送完為止。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心為響應世界癌症日，於1月21日開始舉辦『防癌你我做的到』響應活動，民眾只要完成政府補助的4癌篩檢任1項，即贈送限量紅包袋1份，數量有限，送完為止。



奇美醫學中心2018年4癌篩檢總人數33653人中，發現2055名篩檢陽性個案，經進一步確診，共計發現503名癌前病變或罹癌者，已完成後續追蹤及治療者達8-9成。

根據調查，透過早期發現，可以有效降低大腸癌、乳癌及口腔癌死亡率約2-4成不等，子宮頸癌更可高達9成。鼓勵符合篩檢補助資格的民眾到奇美醫學中心進行篩檢，讓自己和家人健康、安心過好年。

奇美醫學中心指出，現代人的生活型態相當緊湊，常因此而忽略自己的健康，其實4癌篩檢的方式相當簡單，以乳房攝影X光檢查為例，本院提供預約機制，事先透過預約，篩檢只要15分鐘就可以完成，一點點的時間就能為自己和家人帶來健康和幸福。



民眾只要符合以下條件者：50-75歲且2年內未做糞便潛血檢查之民眾、30歲以上有吸菸、嚼檳榔者2年內未做口腔黏膜檢查之民眾、45-70歲且2年以上未做乳癌篩檢之民眾以及30-69歲且未做子宮頸癌篩檢之民眾，於1月21日至2月1日活動期間內完成任一項預防保健補助之癌症篩檢，即可領取紅包袋一份，數量有限，送完為止。



透過簡單便利的篩檢可以早期發現癌症或其癌前病變，經治療後可以大幅降低死亡率外，還可以阻斷癌前病變進展為癌症，鼓勵民眾關心自己也關心家人的健康，一起相約完成篩檢，開心過好年。



如有癌症篩檢相關問題，歡迎洽詢癌症篩檢站單一窗口：06-2812811分機53289（週一至週五上午8時到12時、下午1時到5時）。