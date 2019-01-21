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盜賣豪宅法拍屋！結案績效超狂…竟是吃案王　36歲北院書記官：工作壓力很大

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圖文／鏡週刊

台北地院爆發盜賣法拍屋案後，台北地院民事執行處經常下班後仍燈火通明，直到半夜，本刊調查，北院日以繼夜拚命加班，是因為涉案的書記官駱建勳，除了盜賣法拍屋外，竟是涉嫌以吃案方式減少案件量，難怪績效一直比同仁好，台北地院除了將駱俊勳以盜賣案被告送辦外，另動員大量人力，將駱俊勳任職6年經手的案件逐一過濾，希望在最短時間內查出結果。

本刊調查，駱俊勳今年36歲，世新大學法律系畢業，已婚，他擔任台北地院民事執行處「木股」書記官，6年期間經手案件約千件，辦案績效良好，未結案件不到別人的1成，可說是「績優股」，但他個性獨來獨往，同事都很羨慕他的好績效，殊不知這一切可能都是假的。

盜賣法拍屋的書記官駱俊勳遭發現後，電腦權限已被鎖，竟利用同事不在時盜用同事電腦，開出「權利移轉證書」給得標者。

知情人士透露，駱俊勳的超高效率結案方式可能都是造假，舉凡撤回聲請狀、停止執行狀，他都可能造假，因此案件到他手上，很快就結案，此外，他還會以併案的方式，將很多案子，不論相不相關，都合併成一個案子，先減少案件量，再以造假方式結案，造成神效結案的假象，長達6年的時間都未被發現。

台北地院正清查書記官駱俊勳吃案數量，下班時間仍燈火通明，加班趕工。

書記官的職責在於協助法官及司法事務官處理文書事務，沒有裁量權及決定權，也就是說法拍或其他民事執行案要結案，都要經過司法事務官蓋章，有少數法官或司法事務官便宜行事，將印章交結書記官，卻未嚴格把關，才造成書記官可以造假結案及偷賣法拍屋的離譜事件，涉案的書記官駱俊勳除被列被告送法辦。

法拍屋拍賣前，依法要先上網並在法院公告欄公告，書記官駱俊勳偷賣的房屋卻未依法公告。

駱俊勳及他的上級司法事務官，目前已遭北院調職，考績也列為丙等，駱俊勳向院方表示，他只是想趕快結案，並沒有其他不法意圖，並強調自己工作壓力很大，才會用造假的方式結案及拍賣，至於全案是否涉及貪汙、圖利及銀行是否超貸、背信等不法？台北地院強調，此案是法院發現後主動移送法辦，已進入偵查階段，若有不法，依法嚴辦，絕不護短。


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