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好拍又好玩！「Hello！搞怪8咘特區」　寒假春節台北限定

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▲好拍又好玩！「Hello！搞怪8咘特區」，寒假春節台北限定。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者楊詩益）

▲搞怪8咘特區影音業配▼。（圖／記者楊詩益攝）

▲「Hello！搞怪8咘特區」在台北文創園區迷幻登場。（圖／記者楊詩益攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

由五月天演唱會幕後團隊必應創造，精心打造的「Hello！搞怪8咘特區」在台北文創園區迷幻登場，結合光源、顏色、科技、音樂等元素，加上強烈的視覺效果和互動體驗，要讓大小朋友感受最酷最炫的玩樂饗宴，除了有網美必拍的打卡景點，還有刺激好玩的魔力飛行，好拍又好玩，可說是春節出遊的最佳首選！

▲搞怪8咘特區影音業配▼。（圖／記者楊詩益攝）

▲以「數字怪物」為主軸，讓民眾從各展區主題認識數字怪物，藉此探索生活當中不同的玩樂趣味。

一走進8咘的搞怪世界，讓你一秒掉入新奇的神秘國度，來到這邊絕對不能錯過全台獨家科技「幻境霧球」，用光影秀結合燈光音響，打造360度絕美的夢幻空間，一觸碰就像霧一般會消失的霧球，讓民眾驚呼好神奇！民眾馬小姐表示「很好玩啊，剛剛以為那是氣球，沒想到他像霧一樣會散掉，很像小時候在玩泡泡的感覺」，還有數字怪物非常可愛，會隨著四季變化很漂亮。

▲搞怪8咘特區影音業配▼。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼全台獨家科技「幻境霧球」，用光影秀結合燈光音響，打造360度絕美的夢幻空間。

▲搞怪8咘特區影音業配▼。（圖／記者楊詩益攝）

平常工作壓力太大嗎？這邊有讓大人小孩都瘋狂的LED炫彩變色球池，每個人跳進球池裡，就像小朋友一樣玩得不亦樂乎，還可以變身螢光DJ，和美食實驗家萬4通來場霓虹派對，當然少不了網美最愛的粉紅夢幻空間，勢必先掀起一股IG打卡熱潮，民眾陳小姐說「還蠻好拍的，因為這邊有很多漂亮的景，最喜歡的地方是球池」，因為這個球池裡面有很多不一樣的燈光，它雖然只有兩種顏色的球，但是下面有很多燈光，所以看起來非常夢幻。

▲搞怪8咘特區影音業配▼。（圖／記者楊詩益攝）

▲大人小孩都瘋狂的LED炫彩變色球池，每個人跳進球池裡，就像小朋友一樣玩得不亦樂乎。

▲搞怪8咘特區影音業配▼。（圖／記者楊詩益攝）

▲民眾還可以變身螢光DJ，和美食實驗家萬4通來場霓虹派對。

為了打造嶄新的玩樂饗宴，除了場內絢麗的特展之外，戶外廣場則以「搞怪派對」為主題，來到室外一定要體驗看看全台獨家的「魔力飛行」，從9米高空快速向下滑行，斥資百萬硬體設備打造的夜間限定的燈光秀「彩虹世界」，享受當空中飛人的刺激快感。

▲搞怪8咘特區影音業配▼。（圖／記者楊詩益攝）

▲全台獨家的「魔力飛行」，從9米高空快速向下滑行，享受當空中飛人的刺激快感。

透過特展型式打造全新型態「玩的特展」，讓民眾從各展區主題認識數字怪物，藉此探索生活當中不同的玩樂趣味，還有適合全家大小一起玩的搞怪派對車、美味餐車、數字怪物驚喜主題等活動，整個園區就是一座大型裝置藝術，讓臺北文創園區廣場每天都充滿派對氛圍，3/3(日)以前到「Hello！搞怪8咘特區」跟著數字怪物們，一起搞怪一下。

▼3/3(日)以前到「Hello！搞怪8咘特區」跟著數字怪物們，一起搞怪一下！

▲搞怪8咘特區影音業配▼。（圖／記者楊詩益攝）

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關鍵字：搞怪8咘特區,五月天,展覽,春節,台北文創園區,網美,LED

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