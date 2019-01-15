CES側寫／光辦展覽年吸2400億台幣　拉斯維加斯「不靠賭」的商業吸金術　

▲拉斯維加斯主要街道上，亮麗醒目的巴黎鐵塔復刻版在街頭閃耀，每年1月CES美國消費性電子展在此上演，會或消費的不僅只有賭客。（圖／讀者提供）

文／Elisa

在美國內華達州沙漠中，佇立著一個全球知名的城市 - 拉斯維加斯，它以博弈娛樂與自由出名，每個大的誇張的飯店內、甚至在非市中心區的小型旅館裡，都有內建賭場供遊客小試身手，然而每年1月舉辦的美國消費性電子展（CES），更吸引全球中大型的科技品牌齊聚，或許你認為拉斯維加斯只有用賭來吸金，事實上每年在拉斯維加斯的展覽，可為這城市多賺上數十億美金。

▲CES美國消費性電子展是當地三大展覽之一，2019年吸引17萬人次的廠商、買家、記者與相關人員進展場。

就長遠來說，博弈確實在拉斯維加斯的崛起歷史佔有一席之地，在胡佛水壩建成、解決了用水問題之後，大型的飯店、賭場建立起這城市的榮景，幾乎每間中型以上的飯店都設有賭場，五光十色的機台跟繽紛的地毯，在你坐下準備體驗運氣時，還有熱情的服務生提供免費的酒水，你只要給上1美金的小費就可享受。

根據之前內華達州博彩管制局發佈的酒店與賭場營收報告，每年已突破250億美金，雖然吸金指數早已被澳門超越，但相較於澳門的營收有8成以上都集中在賭金的情形，拉斯維加斯的賭金比例僅佔整體營收的一半，在拉斯維加斯不僅只有賭博，還有看不完的Show、購物中心與Outlet、知名的餐廳與國際性的展覽。

▲建築物上的看板廣告，也都充滿著CES廠商的訊息，這也是刺激當地消費的一環。

原發源於紐約的CES展，在1995年移至拉斯維加斯舉行，此後每年1月，拉斯維加斯的飯店賭場，便會出現許多穿著西裝的商業人士穿梭的光景，而隨著CES展覽的擴大，也將經濟效益越拉越高，2019年1月舉辦的CES，共有超過4000間廠商參展，而飯店在此時的房價，是淡季的1倍以上，仍要搶訂才能確保有房。

每一間大的誇張的酒店，都有自己的展覽會場與會議中心，加上內建與賭客共享的商店街與美食街，光是Uber專用接客區的人潮都是絡繹不絕，而飯店的計程車更是要排上半天。

▲知名品牌在高級飯店會議中心舉辦大型發表會，吸引數百至數千名記者到場。

事實上，拉斯維加斯每年舉辦2000個以上的綜合性展覽，吸引不同業種的「商務人士」聚集，光是大大小小的展覽場館就超過1000多個，每年光展覽所創造的營收，已經突破80億美金，相當於2400億台幣，是俄羅斯舉辦世足賽的總預算。

比起賭客，從國外聚集於拉斯維加斯參展的商務人士，從產業到末端都貢獻了不少美金，以CES展為例，2019年吸引超過4000家廠商進駐參展，前後約18天左右的前置作業與整展期，吸引廠商、媒體、評論家、政府官員來訪，超過17萬人次參觀，約有5萬個飯店套房被預訂，更遑論交通、餐飲、周邊設施等衍伸的相關效益。

▲拉斯維加斯不僅靠賭場、飯店與購物撐起一片天，展覽活動也是重要的商業環節。

重點是從飯店業者、餐廳老闆到服飾店店員都有感，他們正在賺入大把美金，CES展覽期間，在計程車內與司機攀談，他們似乎已經很習慣外國客，親切的問從哪裡來、介紹哪裡有好吃的、對拉斯維加斯的印象如何等，問司機生意好嗎？「很不錯，尤其在CES期間更是應接不暇，希望你們喜歡這裡，在這裡盡情消費。」他高興的回答。