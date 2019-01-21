暖心所長串起花東社福　護送「寒士」返家過年

▲兩縣接力，讓兩位寒士能順利返鄉過年。（圖／記者楊均典翻攝）

▲兩縣接力，讓兩位寒士能順利返鄉過年。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣警察局關山分局池上分駐所所長廖建全日前執行巡邏勤務，巡經池上鄉3號公園時，發現有兩位「寒士」佔據涼亭為家，除主動上前查詢身份外，也前往鄉公所社福單位告知上情，在廖所長奔走下，串起花東社福單位，之後在鄉公所及警方的護送下，順利協助他們回到故里與家人團圓過年！

去年12月下旬剛接任關山警察分局池上分駐所所長一職的巡官廖建全，雖說是新任，但其於該分局偵查隊也有10餘年的資歷，可以稱之「老刑警」對於地方治安狀況相當熟悉，且廖建全長期參與慈善團體，常常引愛心濟弱扶貧，池上地區有如此辦案經驗豐富，且又有愛心的所長，真是鄉親之福！

廖建全於日前巡經池上鄉三號公園時，發現於涼亭內的椅子上，躺著2位衣衫襤褸的人，地上擺放著大包小包的塑膠袋，四周環境又髒亂不堪，遂主動上前盤查，並經使用Ｍ-Police行動電腦查詢後得知，這2位寒士來自花蓮縣，均是因身上錢已用罄，只好「佔據」涼亭為家，並在觀光區附近以乞食維生，處境堪憐。

但因公園為公眾出入之場所，廖建全恐造成治安上的隱憂，便向池上鄉公所轉知上情，公所人員也立即聯繫花蓮縣社福單位，之後便在公所人員及警方護送下，購買車票讓他們在農曆年前返家團圓！順利完成這「2縣接力、寒士返家」的義行！