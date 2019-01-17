走春拜年禮完勝！限定版桂格養氣人蔘LINE FRIENDS禮盒帶著走

▲農曆年到又到了圍爐團聚的時刻，不過新年走春送禮，想好要送什麼了嗎？（圖／CFP）



生活中心／台北報導

迎接農曆新年，許多民眾開始物色新年禮盒，希望在走春拜年時，讓收到禮物的親友感受滿滿心意！往年各家品牌推出的豬年伴手禮，以常見的雜糧果乾、糕餅為大宗，而在送禮講究健康和創意的風潮下，連續多年市場銷售第一的「桂格養氣人蔘」，今年找來了LINE FRIENDS聯名合作，推出熊大與兔兔肖像的限定禮盒，並加碼滿額送限量行李箱與三明治機眾多好禮，要和LINE FRIENDS在新的一年把超強人氣傳遞給朋友，一起健康迎新春。

賴你賴到心坎裡 健康的「桂格養氣人蔘」給你滿滿活力

農曆新年，初三後家家戶戶除了走春郊遊，朝聖北中南各大美景，留下珍貴照片，另一個重要的目的就是拜訪親友，但是路途遙遠加上國道塞車，加速駕駛人的精神消耗，這時日常保養就顯得重要啦！照顧好「體力」擁抱愉快的心情，才能精神抖擻的環島拜年。 但每回返鄉遇到送禮課題總是特別煩惱，隨著國人健康意識抬頭，與其送熱量爆炸的餅乾零食，不如帶一盒「桂格養氣人蔘」顧身體，小罐包裝的保健食品不僅攜帶方便，根據古法熬煮液態好吸收，最棒的是免燉煮、即開即飲的設計，能夠省去不少時間，讓計劃過年期間通宵打麻將、熬夜追劇玩桌遊的民眾，隨時開一瓶當作保養，讓大家養足元氣迎新春。





▲以健康為出發的「桂格養氣人蔘」今年特別推出節限定LINE FRIENDS禮盒，讓大家養足元氣迎新春。

▲LINE FRIENDS限量行李箱。

讓兔兔熊大陪你過好年！拜年企畫DIY抽限量好禮

長達九天的春節連假，不管如何安排假期或走訪親友，養生滋補產品的確是很棒的送禮選擇。不少人有食安的疑慮，業者表示，溯源管理相當完善，每一批桂格認證蔘田出產的人蔘皆由SGS 426道農殘檢驗與皂苷圖譜辨識，透過第三方反覆確認後才運回台灣。因此，經過國家健康食品認證護肝的「桂格養氣人蔘」已連續多年銷售第一。

LINE FRIENDS的可愛無法擋，桂格養氣人蔘加碼推出各項聯名商品，打造20吋行李箱、三明治機、泡麵碗、環保提袋和LINE FRIENDS單瓶，即日起至2月10日（日）至指定官網(https://bit.ly/2VVPGvb)留下「拜年氣話」就有機會抽中豪華禮品；另外，在指定通路購買「桂格養氣人蔘」也可把行李箱帶回家。





▲每一批桂格認證蔘田出產的人蔘皆由SGS 426道農殘檢驗與皂苷圖譜辨識，因此連續11年銷售第一。

逢年過節最希望家人、朋友身體健康順遂，「桂格養氣人蔘」使用白蔘片與西洋蔘古法熬煮，隨時保持充沛的活力。闔家團圓的農曆春節，期許有健康順遂的豬年，適逢一年一度的佳節，桂格養氣人蔘推出的限定「LINE FRIENDS」禮盒，讓今年送禮的人有更獨特的選擇。

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根據動物試驗結果，對四氯化碳誘發大鼠肝臟損傷具有下列功效：

1. 有助於降低血清GOT、GPT值。

2. 有助於增加血清中白蛋白含量。