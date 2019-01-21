合歡山也飄雪！台14甲線翠峰至大禹嶺路段「5點預警性封閉」

▲合歡山下雪。（圖／仁愛分局提供）

生活中心／綜合報導

玉山降下初雪後，合歡山下午1時12分也飄雪了！公路總局稍早表示，合歡山高山路段入夜後溫度持續下探，恐降雪或下冰霰，另因今（21）日持續下雨路面濕度高，夜間及明（22）日清晨路面結冰機率大，夜間行駛非常危險。考量用路人車安全，省道台14甲線18k至41k（翠峰至大禹嶺）路段將自今（21）日17時起至明（22）日7時實施道路預警性封閉。

公路總局指出，翌日視天候及道路狀況後再決定是否開放通行或限加掛雪鏈車輛通行，籲請用路人，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，也可多多利用公路總局省道即時交通資訊或收聽警廣路況廣播掌握前方路況訊息。

另外，翠峰派出所稍早也表示，台14甲線合歡山路段因降雪（冰霰），目前31至33k（武嶺至合歡山莊）路段現加掛雪鍊通行。

▲▼合歡山霧茫茫，路況條件不佳。（圖／仁愛分局提供）

▼車上也積了厚厚一層雪。（圖／仁愛分局提供）

玉山、合歡山今天都有飄下初雪，截至下午2時，玉山積雪約2公分，但因溫度約1度，因此有溶雪現象，3時40左右雪停，積雪約2.6公分。氣象局表示，在今天晚上前，由於還有水氣，因此高山仍有降雪機率，不過周二起天氣轉乾，水氣陸續減少，未來一周降雪機率偏低。

▲▼玉山今天終於迎來初雪。（圖／氣象局提供）