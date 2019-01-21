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Mate 20 X開賣排隊爆棚　3C達人：華為有3策略做對

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼華為Mate 20 X今（19）日開賣，並於台北微風南山、台中文心秀泰、高雄夢時代三家門市提供排隊購機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲華為Mate 20 X 19日開賣，排隊人潮爆棚。（圖／華為提供）

記者邱倢芯／台北報導

華為Mate 20 X於上週六（19日）開賣，並於台北微風南山、台中文心秀泰、高雄夢時代三家門市提供排隊購機；開賣當天，光是在微風南山門市排隊購機的「花粉」粗估就超過了500人。對此，3C達人認為，華為此次開賣行銷策略上，在手機規格、售價、排隊模式的安排上都做得相當不錯，因此才吸引了那麼多的排隊人潮。

▼華為Mate 20 X。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼華為Mate 20 X。（圖／記者邱倢芯攝）

引進大螢幕旗艦機：
3C達人廖阿輝解釋，此次華為引進台灣販賣的Mate 20 X手機，產品定位相當吸睛；過去市場上的大螢幕手機大多不是旗艦規格；Mate 20 X螢幕尺寸則有7.2吋，且還搭載了華為自製的麒麟980人工智慧晶片。旗艦級的規格售價卻只要22,900元，Mate 20 X在價格上相當有競爭力。

3C達人Tim哥也指出，雖然Mate 20 X是大螢幕手機，但其擁有5,000mAh的電池高續航力，相當適合手遊重度玩家使用；且在一般人最在意的拍照功能方面，Mate 20 X的拍攝表現比同價位的Mate 20來得好，因此更吸引花粉。

且過去在玩手機遊戲時，常常會遇到裝置發燙的問題，而Mate 20 X在手機散熱設計上融入了華為的SuperCool散熱技術，以石墨烯加上液冷雙重散熱系統，可以帶來流暢的遊戲體驗。

另外，TNN科技主編蔡漢威也認為，過去6吋螢幕即可被稱為大螢幕手機，但對於想要兼具手機與平板功能的消費者來說，這樣的尺寸已經難以滿足他們；華為Mate 20 X則是市面上少有的大螢幕旗艦跨界平板手機除了效能表現出色，相機兼具廣角、與望遠，大電池搭配快速充電都是旗艦規格，同時華為還為這手機帶來M-pen，以及散熱與雙頻GPS定位等技術，都增加了這款手機的競爭力。

▼HUAWEI Mate20 X是市場少見的大螢幕旗艦機。（圖／華為提供）

▲▼HUAWEI Mate20 X產品規格表。（圖／華為提供）

排隊就有贈品、不限量：
此次華為的開賣活動推出3重好禮：預購禮、排隊禮、登錄禮。

就以排隊禮而言，廖阿輝指出，與其他競品最大的不同就在於，華為提出了19日當天早上11點前排隊的消費者都可以獲得一組贈品。

但是過去曾舉辦類似活動的手機廠商，往往會限制前100名，或是前20名才能獲得禮品。有些消費者會因為認為自己排不到贈品，而直接放棄排隊。但華為的不限量策略卻可抓緊花粉排隊。

贈品超值、實用：
除了排隊禮不限量外，贈品本身的內容也相當吸引人；根據華為官方表示，19日當天排隊的消費者，憑號碼牌就可獲得價值近6,000元的排隊禮（256GB NM卡＋車載禮包）。對此，廖阿輝認為，如此的贈品組合相當超值實用。

此外，TNN科技主編蔡漢威指出，華為除了提供排隊消費者價值近6,000元的排隊禮外，再加上預購、首購禮共價值近 1.9 萬，這也是吸引人潮的主要原因。

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關鍵字：Mate 20 X,3C達人,華為

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