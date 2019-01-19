12條「人龍貪食蛇」佔領走道！　華為Mate 20 X開賣500人搶買

▲華為Mate 20 X於1月19日在台開賣，台北微風南山出現排隊人潮。（圖／Facebook林俊安提供）

記者丘秝榕／綜合報導

華為超大螢幕手機Mate 20 X於19日在台開賣，一撇宣傳照造假風波，台北微風南山前出現5大條人龍「佔領人行道」，全都是排隊等著購買新機的朋友，現場「花粉」粗估超過500人。且Mate 20 X以優秀續航力、大螢幕、高散熱等突出設計．適合手遊族群，透露出華為似乎有前進電競產業的構想。

▲排隊人龍佔領人行道。（圖／Facebook林俊安提供）

華為推出的超大尺寸的Phablet機種Mate 20 X，19日於台北微風南山、台中文心秀泰、高雄夢時代三家門市開賣，現場等著排隊購機的「花粉」不少，從網友拍下的照片來看，幾乎佔滿整片人行道，超長人龍少說12條。

▲從照片上來看，隊伍至少有12列。（圖／華為提供）

不過，同款手機才剛爆出宣傳照造假風波！大陸微博帳號「滕飛ETPHOTOS」17日發現，有幾張宣傳用「奇蹟美照」可從星芒中看出不是出自Mate 20 X相機，反而是用單眼拍攝，直指華為宣傳照「作假」。承擔試用的平台「極果（北京極智飛揚科技有限公司）」也在18日PO文道歉，內容指出，是由於「專業性不足」才會選錯照片，「向蘇鐵老師（照片攝影者）、華為手機，道歉！」

► ► Mate20 X爆相機宣傳照造假 試用平台極果：為專業性不足道歉！

▲華為Mate20 X傳出相機宣傳照造假。（圖／翻攝自微博／科技頭條）

雖然有負面消息傳出，但Mate 20 X買氣依然不減。根據了解，Mate 20系列手機搭載華為的「7奈米製程麒麟980 AI晶片」，攝影方面使用全新「徠卡矩陣式」超廣角三鏡頭，能一次滿足廣角、變焦、微距、夜拍及AI攝影等需求，配備大電池提供強勁續航力，融合所有消費者對智慧型手機的需求，成為兼顧效能、攝影、續航及AI智慧等的年度旗艦機。

► ► 華為Mate 20 X超大螢幕手機今上市 排隊購機人潮破500人

▲雍海（左）與首位購機消費者（右）合影。（圖／華為提供）

Mate 20 X在台北的首賣銷售點，百貨公司還未開門就已出現排隊人潮，可見國際間一系列「華為風暴」並未影響台灣消費者信心。據了解，Mate 20 X以續航力、大螢幕、高散熱等設計適合玩手遊，透露出華為似乎有前進電競產業的趨勢，不過，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海接受媒體採訪時表示，目前仍聚焦在大眾化功能，不會特別為此宣傳。

▼華為Mate 20 X。（圖／記者邱倢芯攝）