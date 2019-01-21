未進改革開放傑出貢獻名單　任正非：自己退的，想專心做華為

▲任正非受訪中解釋自己未進「改革開放傑出貢獻人物」的原因。（圖／人民日報）



大陸中心／綜合報導

華為創始人兼CEO任正非17日接受的採訪於20日在央視的節目中播出，這是他首次接受大陸國內電視媒體專訪。採訪中，當談到自己未進「改革開放傑出貢獻人物」名單時，他承認是「自己主動提出申請」不要把自己加入名單中，「我想集中精力做華為，如果參加社會活動，就要消耗精力，在板凳上兩個小時，我坐不住。」

據央視記者在深圳的電視專訪，任正非不僅提到了女兒的扣押事件、華為遭一些國家打壓等問題，也針對自己未進「改革開放傑出貢獻人物」名單做出解釋，是自己提出退出申請的，「這是真的，因為我就是這樣想的。」

任正非表示，「我想集中精力做華為，華為已經夠複雜了，因為你們沒有機會到我們海外研究中心看一下，這些科學家在這麼細的地方，還有數千項專利在研究這些細節，所以是有很多細節才能組成這些宏觀的，這些東西都是要有規劃的，我覺得我的經歷要放在內部的這個方面上。」

任正非也說，如果參加社會運動，就要消耗精力，另外「你叫我開會，做在板凳上兩個小時，我坐不住，就會溜號，不光彩」。

對於「這麼多年來，怎麼都不在電視上露面？」這個問題，任正非回答，不上也沒有問題，「我覺得文字穿透力更強一些。」據了解，自從1987年華為創辦之後，31年間任正非接受媒體採訪的次數不超過10次，然而在2019年1月15日到17日的3天裡，他卻一改常態，除了首次接受國內電視媒體的專訪，還與數十個國內外媒體見了面。

▲任正非的女兒孟晚舟近來經歷一系列風波。（圖／美聯社）



在外界看來，此次任正非密集接受採訪，和華為近期所面臨的處境，包括他的女兒華為副董事長、全球首席財務官孟晚舟近期被加拿大警方扣留一事有關。

央視記者也在採訪中問到，會因為女兒們都有自己的事情、家庭要忙，而特別想念嗎？任正非回答，「不會，因為我覺得兒女最重要的是他們翅膀要硬，要自由去飛翔，這就是父母的期望；父母並不期望兒女來照顧，這個不是我們的期望，所以他們飛得越高，跟我們的差距越大，代溝就越多；他們願意跟我們溝通就溝通，不願意溝通就不溝通。」

對於女兒最近碰到的事件，任正非表示，「這件事，我們還是要通過法律解決，我們是有信心能解決的。」