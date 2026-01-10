投資AI產業概念幣「帳戶卻被凍結」　他急補救...369萬沒了

▲當事人投入300多萬元，最後卻發現遭詐騙。（示意圖／取自Pakutaso，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「當警察打給我時，我沒有半點驚訝，反而是解脫的感覺。」近日內政部警政署「165打詐儀錶板」分享案例，當事人在Threads上看到一則關於投資的貼文，並加入相關群組，投入160萬元購買，但沒想到，自己竟已落入騙局，最後損失了369萬元。

滑Threads看到投資貼文 他被引導進群組

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享案例，當事人某天滑Threads時，看到有人轉發一則很厲害的貼文，PO文者自稱小資族，但投資到現在，已經財富自由，獲利非常驚人。當事人看到後很羨慕，於是私訊請教，並且被引導加入一個群組。

他越看越心癢 投入160萬元

當事人起初抱著聽明牌的心態，但看到大家在群組內分享獲利截圖、投資心得，他實在心癢癢。之後，群組內出現一個「AI半導體產業相關概念幣」的投資項目，於是他便投入160萬元，「對方提供一系列的錢包地址，要我把USDT轉入，說這樣就能在平台上看到操作結果」。

帳戶被凍結 他轉帳13次「達369萬」

當事人說，起初帳面是真的有獲利，所以他也越來越相信，但沒想到某天，對方卻突然告訴他，他的帳戶因為「不當提領」被凍結，現在錢都卡住了，倘若要把錢領出，必須再投入保證金才能解鎖。

當事人坦言，他當下很慌張，擔心前面的錢拿不回來，於是照個他們的話做，「就這樣，我前前後後又一共轉了13次USDT，全部轉到他們指定的虛擬錢包，累積高達 117,349.76 USDT，換算起來約新台幣369萬多元」。

群組內無人出聲 警政署曝防詐撇步

後來當事人不但追問何時可以出金，然而對方卻不斷拖延、敷衍，聖誕節之後，更是直接不回覆訊息，群組內也沒人出聲了，「當警察打給我時，我沒有半點驚訝，反而是解脫的感覺，我這下徹底死心了，我是真的被騙了！期盼遇到與我類似事情的你，能早日看清真相」。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享防詐小撇步。

1、投資任何商品，請循合法管道、勿聽信網路上陌生人，才有保障。



2、號稱只會賺錢、不會賠錢的都是詐騙，這麼好康他怎麼不自己賺?。



3、投資要求出金要繳保證金，一定是詐騙。



4、對陌生人保持警覺，有詐騙疑慮，務必先撥打165。