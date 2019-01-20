喝醉塞行李廂？　3煞擄人理由超瞎　警盤查救肉票

記者張君豪／台北報導

朋友喝醉了打包放行李廂？超瞎的藉口騙過警很不ok！19日晚間北市警方例行路檢，在松山區八德路四段發現一輛白色小客車，警方發現車上3人形跡可疑，於是請駕駛熄火配合調查。警方以手電筒照射後車窗玻璃，意外發現一人橫躺在後行李廂，驚呼：「哇！載人是這樣載的嗎？」雖然駕駛辯稱是朋友酒醉才把他塞在行李廂，但警方事後調查發現雙方有債務糾紛，橫臥捲曲在後行李廂的吳姓男子僅因積欠1萬元債務，就遭對方擄走毆打，所幸警方細心盤查將人救回。

▲松山警方19日凌晨攔檢自小客車意外從後行李廂救出遭綁肉票。（圖／記者張君豪翻攝）

松山警方表示：19日晚間0時許在轄區八德路4段執行酒測勤務，警員攔到一輛白色自小客車，發現車上3人神色緊張可疑，警察請他們熄火配合檢查。但眼尖的警員看到後擋風玻璃裡隱約有個人捲曲倒臥在後行李廂中，警方請他們打開行李廂，發現吳姓被害人（22歲）神情尷尬躺在那。

▲松山警方19日凌晨攔檢自小客車意外救出遭綁肉票，今晨移送車上三人。（圖／記者張君豪翻攝）

曾姓駕駛（27歲、毒品、殺人未遂等多項前科）辯稱，因吳男酒醉才會把他放在後車廂休息，警員驚呼「哇！載人這樣載喔？」並核對吳男身分，車上三人均說因吳男酒醉才會讓他躺在後車廂，但警方靠近嗅聞，發現吳男身上並無酒味，神情也不似有喝酒的樣子，於是先請4人返回警局調查，並隔離訊問，才確認倒臥後車廂的吳男遭三人擄綁討債。

▲松山派出所長呂滄期說明查緝經過。（圖／記者張君豪翻攝）

身上多處鈍挫傷的吳男向警方表示，他因委託曾嫌代辦護照台胞證，但事後對方要收他1萬元費用，他覺得太離譜所以不給。對方認為他惡意欠債，事發當晚從基隆住家出門就被曾男等三人強押上車，然後載他到北市四獸山區用鋁棒毆打強逼他還錢，還把他塞入後車廂。

3人打算載到其他地方逼債，所幸車輛行經八德路4段遭遇警網攔查，這才救出吳姓被害人，警方訊後今以妨害自由、傷害等罪嫌將車上曾、林、許姓男子等三人移送法辦。

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