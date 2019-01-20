餓到在學校地上吃東西！6歲童僅有7kg慘死　爸媽竟一旁大啖牛排

▲虐待示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

國際中心／綜合報導

美國伊利諾州一名6歲男孩利亞姆（Liam Roberts）在2017年11月時去世，死因是「餓死」，他被送到醫院時僅有7公斤，身上穿的衣服是12個月大嬰兒的上衣；而正當他遭受飢餓的折磨時，他的父親跟繼母竟然在享用牛排，而他的其他繼兄弟姊妹則是吃著雞肉跟炸薯條。

根據外媒報導，一名正常的6歲男孩的體重介於10到20公斤之間，相比之下，只有7公斤的利亞姆顯得營養十分不良，而讓他變成這種情況的人，正是他的親生父親麥可（Michael Roberts）和繼母喬琪娜（Goergena Roberts）。這對狠心的雙親採取了「極端的措施」禁止小孩跟其他人有所接觸，所以才會沒有人發現他們施虐的行為。

當地警方則表示，利亞姆一直以來處於飢餓的狀態，當他到學校時，他會在地板上把食物吃掉；他的雙親跟繼兄弟姊妹在他死亡前，正在享用一頓美好的晚餐，麥可跟喬琪娜吃著牛排，而其餘的小孩則是雞肉配炸薯條，反觀沒有東西可吃、挨餓的利亞姆，這樣的情況極其諷刺。利亞姆挨餓致死的事情，一直到他死亡被送醫，醫務人員發現後才向社會服務部門告發這起虐童案。

麥可說，他曾經瞞著喬琪娜偷偷帶食物給兒子吃過，這也成為夫妻兩人常常吵架的原因之一，他知道自己未能提供兒子最基本的需求，因為自己沒有勇氣保護，才會讓兒子死去。而喬琪娜則是在法庭上宣稱，利亞姆的死讓她心碎，對自己的作為感到抱歉。

報導中指出，審判該案件的法官表示對這起事件感到「不可理解」，但同時補充道，這對父母的行動，讓他們的小孩失去了一個兄弟，還失去了兩個無法看到他們成長的父母；這對狠心的父母最後被判處45年的監禁，作為他們虐待小孩、不給食物吃的懲罰。