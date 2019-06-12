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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／江西百家國企「千億繡球」深入粵港澳大灣區「招婿」

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▲▼海洋經濟成廣東經濟發展新增長點。（圖／翻攝自《中新網》）

▲海洋經濟成廣東經濟發展新增長點。（圖／翻攝自《中新網》）

大陸中心／綜合報導

《江西》：百家國企「千億繡球」深入粵港澳大灣區「招婿」

「江西省百戶國企引進戰略投資者對接合作洽談會」在11日深圳召開，一批含金量高、有前景、能盈利、有潛力的國企專案現場推介，吸引來自粵港澳大灣區的百余家企業客商代表關注。（中新網）

《廣東》：海洋經濟成經濟發展新增長點 年產值達1.93萬億元人民幣

廣東省自然資源廳副廳長、海洋局局長屈家樹11日在廣州表示，「2018年該省海洋生產總值1.93萬億元人民幣，連續24年位居中國首位；海洋生產總值占全國海洋生產總值的23.2%，海洋經濟已成為廣東經濟發展的新增長極。」。
（中新社）

《貴州》：大力推動煤礦智能機械化改造

近年來，為推進煤炭工業轉型升級、高品質發展，貴州依託大資料、雲計算、物聯網等新一代資訊技術，大力推動煤礦智慧機械化升級改造。截至4月底，貴州省共有226處煤礦的智慧機械化改造通過驗收。（新華網）

《香港》：「一帶一路」農食品產業及貿易高峰論壇舉行

「一帶一路」農食品產業及貿易高峰論壇」11日在香港舉辦。本次論壇聚集了來自超過40個國家和地區的政府官員、國際機構代表以及業界人士，探討如何促進農業經濟發展，深化農業區域內和跨區域貿易合作。（新華網）

▲▼海洋經濟成廣東經濟發展新增長點。（圖／翻攝自《中新網》）

▲貴州大力推動煤礦智能機械化改造。（圖／翻攝自《中新網》）

《廣東》：廣州發展生物醫藥產業須打造完整的「生態系統環境」

第三屆官洲國際生物論壇10日在廣州國際生物島舉行。論壇定位為全球生物產業發展的「達沃斯論壇」，主題為「聚焦生物經濟，共謀灣區創新」。大陸科學院院士、再生醫學與健康廣東省實驗室理事長裴鋼表示，「為了吸引人才，廣州應該成為粵港澳大灣區乃至全國人才政策的高地。政策到位，人才就來了。」（科技日報）

《北京》：江蘇海州經濟開發區成立離岸協同中心

江蘇海州經濟開發區（北京）離岸協同中心6月10日上午在北京中關村掛牌成立。中心將以離岸協同中心為巢，建立地方產業引導基金、離岸加速器、企業生態服務一體化的新型綜合性育成中心，構建資源優勢城市與地方在技術、人才、項目等多種資源方面的雙向輸送管道。（新華網）

《北京》：今年新業態將占傳統網路零售六成以上

中央財經大學中國互聯網經濟研究院11日在北京發佈報告認為，預計2019年大陸社交電商、內容電商等新業態規模有望達到傳統B2C（Business-to-Consumer，商對客）網路零售總規模的60%以上。（中新網）

《廣東》：招攬高層次金融人才 四年總獎勵資金超1.33億元人民幣

2018年廣州高層次金融人才支持專案評選結果記者會11日在廣州舉辦。據廣州市地方金融監管局副巡視員陳平表示，專案實施四年來累計評出金融領軍人才4名、金融高級管理人才340名、金融高級專業人才739名，總獎勵資金超過1.33億元人民幣。（中新社）

▲▼海洋經濟成廣東經濟發展新增長點。（圖／翻攝自《中新網》）

▲江西百家國企「千億繡球」深入粵港澳大灣區「招婿」。（圖／翻攝自《中新網》）

ET快訊
快訊／港警開槍！　抗議現場爆發正面交鋒
獨／阿翔爆偷吃「1年前就被抓包」！謝忻跟飛出國…甜蜜兩人世界

關鍵字：第三屆官洲國際生物論壇,「一帶一路」農食品產業及貿易高峰論壇,粵港澳大灣區

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