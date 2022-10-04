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烏軍赫爾松戰線推進40km！俄補給線幾乎全斷　專家：恐失攻擊能力

▲▼烏克蘭反攻行動順利，目前已拿下第聶伯河西岸多個城鎮，在赫爾松州大有斬獲。（圖／路透）

▲烏克蘭反攻行動順利，目前已拿下第聶伯河西岸多個城鎮，在赫爾松州大有斬獲。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭最近在戰爭中勢如破竹，除了收復大片被佔領土外，還突破了俄羅斯在南部的防線，對俄軍補給線造成威脅。與此同時，他們還在該國東部地區繼續展開快速攻勢。軍事分析專家認為，目前俄軍已失去攻擊能力，甚至有可能在未來幾天內失去防禦能力。

綜合外媒報導，烏克蘭與一名俄羅斯任命的佔領地區官員證實，烏克蘭軍隊在當地3日推進了40公里，突破俄羅斯防線，在戰略要地赫爾松（Kherson）的第聶伯河（Dnipro）沿岸重新奪回阿爾漢格爾斯克（Arkhangelske）和米洛柳比夫卡（Myrolyubivka）2個村莊，取得開戰以來在南部的最大突破。

親俄的赫爾松官員與俄羅斯國防部發言人也證實，烏克蘭奪回了第聶伯河西岸的杜德恰尼（Dudchany），而且烏克蘭在佔據坦克數量優勢的情況下，正在逼近俄軍陣地。報導稱，烏克蘭在南部的軍隊已確認目標，勢要擊潰俄羅斯2.5萬名士兵在第聶伯河西岸的補給線。

此前，烏克蘭摧毀了往返赫爾松的主要橋樑，使俄羅斯在當地的軍事特遣隊難以獲得燃料、彈藥和食物的補給，不得不改用浮橋運送物資，影響前線補給。路透社指出，若烏克蘭持續向第聶伯河下游推進的話，俄羅斯的補給線將完全被切斷。基輔軍事分析專家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）認為，目前當地俄軍已失去攻擊能力，未來幾天俄軍可能會失去防禦能力。

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