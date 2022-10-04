南韓國防部：北韓正準備進行新型洲際彈道飛彈、潛射飛彈試射

▲北韓曾於2017年8月29日試射中程彈道飛彈「火星-12型」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）於今（4）日上午試射1枚推估是「火星-12型」的中程彈道飛彈，在貫穿日本列島後墜落日本專屬經濟海域之外，其射程約4600公里。對此，南韓國防部表示，北韓目前正準備進行下一波試射，包括新型洲際彈道飛彈（ICBM）、潛射彈道飛彈（SLBM），同時境內核設施正常啟動。

根據《韓聯社》，南韓國防部長李鍾燮4日上午向國會國防委員會國政監察進行業務報告。針對北韓近來的軍事動向，他表示北韓目前仍維持隨時能進行第7次核試驗的狀態，包括寧邊核反應爐等核設施皆維持正常運作，致力於提升核武運用能力，同時正準備進行液態燃料新型洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈等試射。

對於現場國會議員的提問，李鍾燮透露北韓從今年5月就已完成第7次核試驗的事前準備工作。至於第7次核試驗將會到達何種規模，李鍾燮則預估，「很可能用小型化的核武器，規模也有可能比第6次核試驗還更大。」

針對北韓近來欲透過動用核武達到「先發制人」，南韓國防部提出強化「韓國型3軸防禦體系」的計畫，包括擴充具壓倒性的飛彈、擴充特殊作戰的精準打擊能力，來達到遏止北韓使用核武的目的。

▲南韓國防部長李鍾燮。（圖／達志影像／newscom）

韓國型3軸防禦體系包括飛彈防禦攔截系統（KAMD）、殺傷鍊（Kill Chain）、大規模懲罰報復武器（KMPR）。

南韓軍方計畫強化「殺傷鍊」能力，包括嚴格監控偵查北韓全境、提升精準打擊能力，透過在陸海空全面部署威力強大、具精準打擊能力的飛彈，來達到遏止北韓動用核武的目的，同時不排除展開「斬首作戰」，除去北韓的領導高層。

針對北韓核武、彈道飛彈實施加強監控，南韓國防部計畫推動量產中高空續行無人偵察機（ADD）、研發超小型衛星系統等。至於面對北韓長射程砲的攻擊，南韓國防部計畫今年實際部署GPS制導炸彈、反砲兵探測雷達-Ⅱ、230㎜多管火箭。

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