桃園火車站旁知名潤餅老店火警　攤位毀損近期恐吃不到

▲桃園市桃園區「NOVA」大樓旁知名潤餅店上午發生火警。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園火車站附近桃園區大同路「NOVA」大樓旁知名潤餅老店19日上午發生火警，火勢猛烈濃煙竄升，警消獲報出動近百人力射水灌救，轄區桃園警分局武陵派出所亦派員管制交通，大火不到1小時撲滅，潤餅店及相連攤位被燒燬，所幸無人員受傷受困，但近期內將無法享用美味潤餅了。

▲火勢猛烈濃煙竄升。（圖／記者楊熾興翻攝）

桃園市119於19日7時11分接獲報案，桃園市桃園區大同路28號大樓一樓發生火警，轄區第一大隊三民分隊出動救災人力，消防人員57名，各式消防車、救護車共27輛前往搶救。火場為地上2層鐵皮結構建築物，起火層第2層燃燒面積10平方公尺無人員受傷受困。大火在7時51分撲滅。財物損失及起火原因調查中。

▲警消迅速布水線全力灌救，但知名潤餅老店設備被燒，近期恐無法享受好吃的潤餅。（圖／桃園消防局提供）

被美食探險家胖胖子阿沅評為來桃園必吃的火車站潤餅老店，以料多CP值高、很大捲、高麗菜不夠多繼續加而受好評，在這場火警中設備被燒燬，據消防隊表示，需完成火調後才會交由業者整理，所以民眾恐怕在近期內無法再享用口味偏甜又大捲的潤餅。