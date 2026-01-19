　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園火車站旁知名潤餅老店火警　攤位毀損近期恐吃不到

▲桃園市桃園區「NOVA」大樓旁2樓鐵皮上午發生火警。（圖／桃園警分局提供）

▲桃園市桃園區「NOVA」大樓旁知名潤餅店上午發生火警。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園火車站附近桃園區大同路「NOVA」大樓旁知名潤餅老店19日上午發生火警，火勢猛烈濃煙竄升，警消獲報出動近百人力射水灌救，轄區桃園警分局武陵派出所亦派員管制交通，大火不到1小時撲滅，潤餅店及相連攤位被燒燬，所幸無人員受傷受困，但近期內將無法享用美味潤餅了。

▲火勢猛烈濃煙竄升。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲火勢猛烈濃煙竄升。（圖／記者楊熾興翻攝）

桃園市119於19日7時11分接獲報案，桃園市桃園區大同路28號大樓一樓發生火警，轄區第一大隊三民分隊出動救災人力，消防人員57名，各式消防車、救護車共27輛前往搶救。火場為地上2層鐵皮結構建築物，起火層第2層燃燒面積10平方公尺無人員受傷受困。大火在7時51分撲滅。財物損失及起火原因調查中。

▲警消迅速佈水線全力灌救。（圖／桃園消防局提供）

▲警消迅速布水線全力灌救，但知名潤餅老店設備被燒，近期恐無法享受好吃的潤餅。（圖／桃園消防局提供）

被美食探險家胖胖子阿沅評為來桃園必吃的火車站潤餅老店，以料多CP值高、很大捲、高麗菜不夠多繼續加而受好評，在這場火警中設備被燒燬，據消防隊表示，需完成火調後才會交由業者整理，所以民眾恐怕在近期內無法再享用口味偏甜又大捲的潤餅。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 2 3418 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天
200支免稅加熱菸限國內！　國健署警告：國外帶回最重罰500
高雄男女遭輾「爆頭雙亡」　畫面曝光
限今天！7-11拿鐵「買2送2」、全家咖啡第二杯10元
快訊／「一塊布」點燃PCB概念股！　4檔亮燈
蘆洲雙屍最後身影曝！　妻頭部凹陷死狀慘
林俊傑「親密貼臉照」被挖　女直播主控：地下情4年被玩弄

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任強化海域安全

外送員「切西瓜」橫跨雙黃線迴轉　直行機車撞上2人慘摔

診所院長要女藥師「當小女友」　假借散步貼頸捏臀！判5月定讞

「台大研究計畫」詐iPhone、ASUS　神鬼女助理撈584萬被起訴

獨／嘉義男上山採草藥失蹤！　3天後尋獲「頭部重創亡」

感情與金錢糾紛約談判　男車內近距離槍殺前女友！殺人罪起訴

逢甲夜市有偷拍狼！鞋帶綁密錄器專挑短裙妹　他PO網求轉發

台南安南廟會「煙火碎片墜落砸人」　55歲男頭部縫2針

殺人犯假釋又割傷鄰居搶劫　一審判囚4年2月...法官不准交保

高雄嚴重車禍！大貨車擦撞機車　雙載男女遭輾「爆頭慘死」

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

投資300萬沒下文！北市男持斧頭猛砍合夥人雙腿被逮　共犯在逃

沒出示車票被列車長請下車　男乘客直接「躺新營站地上」不動

GOT7微合體慶12周年大喊「老了」　直播卡卡粉笑：沒變的是爛網路XD

桃園火警

天降熱水壺砸車！土城男情緒失控大鬧旅店　遭警消強制送醫

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任強化海域安全

外送員「切西瓜」橫跨雙黃線迴轉　直行機車撞上2人慘摔

診所院長要女藥師「當小女友」　假借散步貼頸捏臀！判5月定讞

「台大研究計畫」詐iPhone、ASUS　神鬼女助理撈584萬被起訴

獨／嘉義男上山採草藥失蹤！　3天後尋獲「頭部重創亡」

感情與金錢糾紛約談判　男車內近距離槍殺前女友！殺人罪起訴

逢甲夜市有偷拍狼！鞋帶綁密錄器專挑短裙妹　他PO網求轉發

台南安南廟會「煙火碎片墜落砸人」　55歲男頭部縫2針

殺人犯假釋又割傷鄰居搶劫　一審判囚4年2月...法官不准交保

高雄嚴重車禍！大貨車擦撞機車　雙載男女遭輾「爆頭慘死」

海巡金馬澎分署首長交接　洪挬論掌重任強化海域安全

即時通譯陪轉職！　台南就業中心助外國朋友跨語言門檻、安心換老闆

帶走1.25兆軍購機密　黃國昌：不到30秒「沈伯洋刻意抹黑省省吧」

打破「山羊魔咒」奪冠將滿十週年　小熊休賽季重金補強再拚一次

信用管制＋土方之亂　營建老將嘆：2026房市跳過

屋內孩子哭到沒聲音！媽媽門外急壞　東港警找鎖匠救出反鎖2童

內蒙稀土廠爆炸！超大鍋蓋炸翻衝天　官方震怒：失職者絕不姑息

外送員「切西瓜」橫跨雙黃線迴轉　直行機車撞上2人慘摔

盼與李四川見面2/17前決定新北人選　劉和然：君子之爭一定要團結

黑幫殺警！友邦瓜地馬拉宣布「全國緊急狀態」30天

【不是藍火要小心】瓦斯爐橘黃火其實超危險！快看你家的！

社會熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

即／高雄路竹大車、機車相撞　2人當場慘死

28歲海陸中士淪共諜　外公：怕學壞才送去當兵

揮剪刀抵抗男友性侵竟遭起訴　正當防衛判無罪

台南妹約友喝酒遭性侵！內褲消失私處沾DNA

國一晚間嚴重事故！多車連環撞回堵4KM

獨／抹黑女藝人「用美色勾引人夫」　醋女下場曝

蘆洲老夫婦雙亡　房東姪兒曾聽「吵架、女性喘息聲」

女大生求救「我被那個了」　惡狼判3年10月

蘆洲雙屍「最後身影曝」！妻頭部重擊凹陷死狀慘

泡泡瑪特排隊爆衝突！驚傳「持刀通報」

更多熱門

相關新聞

六合夜市燒烤攤車燒成廢鐵　老闆心碎：營運不到一個月

六合夜市燒烤攤車燒成廢鐵　老闆心碎：營運不到一個月

高雄市知名的六合夜市於今（19）日凌晨3時許傳出火警。位於巷弄內存放攤車的區域突發大火，現場火勢猛烈並傳出碰撞聲，嚇壞周邊剛收攤的攤商。據初步調查，起火原因疑似為燒烤攤收攤後炭火未完全熄滅所致，導致業者剛投入18萬元的生財工具付之一炬，所幸並未造成人員傷亡。

即／陽明山火燒車！女駕駛與乘客及時逃生

即／陽明山火燒車！女駕駛與乘客及時逃生

桃園半廢棄大樓惡火　37歲女燒垃圾遭送辦

桃園半廢棄大樓惡火　37歲女燒垃圾遭送辦

台南安南區26樓新建大樓深夜火警高樓佈線＋泡沫射水2小時內撲滅

台南安南區26樓新建大樓深夜火警高樓佈線＋泡沫射水2小時內撲滅

竹縣鐵皮民宅大火！2越南籍男女一度無呼吸心跳

竹縣鐵皮民宅大火！2越南籍男女一度無呼吸心跳

關鍵字：

桃園火車站必吃潤餅老店火警

讀者迴響

熱門新聞

警扮老司機直擊包廂　5爆乳妹骰輸脫光

50%人都有！一張嘴「米白顆粒」臭到爆　台人1壞習慣害的

Ella砸重金買下15首S.H.E金曲版權！大陸廠商心驚1事

罹癌翁花蓮獨旅百萬財物被偷光！沒錢返家

快訊／蘆洲老夫婦慘死陳屍家中　兒涉重嫌在逃

快訊／今「雨最大」地區曝　8級強風越晚越冷

蘆洲蔥油餅夫妻「身中10多刀」滿地血慘死家中！　兒涉重嫌

最狂尾牙！公司霸氣送「一人一支iPhone 17 Pro Max」

餐廳店休集體參加員工喪禮！吞負評老闆無奈

早餐店突休息「客人撲空一幕」！萬人暖哭

寒假來得及！出國買加熱菸200支免稅　2／1施行

「一條根女王」宣布出道！　超狂背景起底：邀約多到接不完

「長大才知超有用」網大推才藝種類：好險有學

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

估剩6℃！　最冷時間曝

更多

最夯影音

更多
43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉

43歲RAIN超強！睽違20年攻蛋　一開場就裸半身...露驚人肌肉
Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

Joy推銷「親自當模特兒擺拍」　車太鉉被說服…全包寵女兒！

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

笑憶從土城看守所「活著回來」　柯文哲：國民黨不要高估自己實力

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

宜蘭近海地震為好發區域　氣象署：上次達規模6為2024年

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

拚生涯第3度征戰經典賽　陳冠宇鬆口談心境：希望成為人生完美回憶

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面