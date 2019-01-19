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23歲女「整容失敗」跳18樓獲救　凌晨再跳身亡！消防嘆：拼了命救你…

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▲▼女子跳18樓輕生獲救，凌晨再跳一次亡。（圖／翻攝阜陽公眾網微信）

▲女子跳18樓輕生獲救，凌晨竟再跳一次，不幸身亡。（圖／翻攝阜陽公眾網微信）

大陸中心／綜合報導

大陸一名23歲網路女主播，疑似因為整容失敗，18日爬上安徽阜陽一棟大樓的18樓頂樓試圖輕生，被趕到現場的消防隊員一把抓住，救回一命。未料，女子當夜凌晨再度跳樓尋死，不幸身亡。

根據「人民網」報導，1月18日上午，安徽省阜陽市一棟18層住宅樓頂，一名年輕女子因整容失敗而情緒激動，產生輕生念頭。在眾人勸說之際，女子突然跳樓，幸好一旁消防員早有準備，也跟著把身體探出大樓外牆，一把將她抓住，最終成功脫險，被警消轉移到安全地點。

「阜陽公眾網」19日上午在微信上發佈消息說，「昨天上午，在中央豪景跳樓的小姐姐，今天凌晨選擇再次從樓頂跳下，這一次誰都沒能再拉住她，年輕的生命就此定格。」

▼女子前一日爬上樓頂試圖輕生，消防員奮力拉住將她救下。（圖／翻攝微博／人民網）

▲▼▲▼女子跳18樓輕生獲救，凌晨再跳一次亡。（圖／翻攝微博／人民網）

許多網友紛紛留言感嘆，「身體髮膚，受之父母，年紀輕輕這麼任性的離去，讓家中的父母怎麼辦」、「終究沒有就得了靈魂」、「不知道她碰見了什麼才這樣絕望的放棄自己」。當時參與救援的消防員也留言說，「拼了命的把你救上來，第一次感覺累到不能呼吸，救上來的那一刻我感覺自己很偉大，可是你還是沒能走出…無能為力，一路走好。」

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