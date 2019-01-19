母帶2幼女傳LINE「我要帶她們一起死」　檢警墾丁海灘攔下3人

▲與丈夫離婚，情緒不穩定，單親媽帶2女兒到屏東海邊尋短。（圖／視覺中國CFP）

記者唐詠絮／雲林報導

西螺1名37歲婦人，離婚後獨自照顧與前夫所生的2名女童，16日因為情緒不穩，揚言說「要帶著孩子一起死」，透過LINE表達想帶孩子離開人世的輕生訊息之後就失聯，所幸社會處透過雲林婦幼保護聯繫平台通報雲林地檢，檢方指揮西螺警分局，在18日下午2時許，順利在屏東海邊將3人尋獲，及時阻止一場人倫悲劇。

檢方指出，該名婦人婚後與丈夫生下2個女兒，長期與丈夫感情失和，離婚後2個孩子分別為7歲及5歲的幼兒由婦人照顧，租屋在西螺鎮內，婦人經常情緒不穩定，曾多次說過「要帶著孩子一起死」，被列為高風險家庭，也是雲林縣府社會處定期關懷訪視的對象。

▲單親媽帶2女兒尋短，所幸雲林婦幼保護聯繫平台通報，雲檢指揮西螺警分局在屏東尋獲。（圖／翻攝自Google Map）

社會處於16日下午接獲通報，該女子近日透過網路通訊軟體向房東表示欲輕生，並打算帶兩個小孩離開人世，且已於同年月15日陸續將兩名女童分別自學校及幼稚園接走，與親友失聯，不知去向。

兒保社工聯絡該女子未果，擔心2個女童安危， 17日下午6時許，透過雲林地區婦幼保護聯繫平台通報雲檢，隨即指派吳文城檢察官指揮西螺分局員警展開搜尋。所幸在18日下午2時許，在墾丁海邊找到母女3人，婦人情緒激動，目前已強制就醫安置，2個女童則由社會處緊急安置中。

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