電影《寒單》回台東首映　饒慶鈴出席力挺籲民眾買票進場

▲電影《寒單》回台東進行首映 。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

電影《寒單》是台灣第1部將台東特色元宵文化「炸寒單」搬上大銀幕之作，19日導演黃朝亮帶領男主角胡宇威、鄭人碩，及主要演員回到電影拍攝地台東，熱鬧舉行「炸寒單」祈福儀式及全台首場電影特映會。

台東縣長饒慶鈴特別出席特映會，肯定黃朝亮導演為台灣留下一部屬於台東的電影作品，並完成自己的夢想，也希望全台的鄉親能夠買票進到戲院觀賞本片，全力支持國片及本土文化。

黃朝亮19日上午帶領《寒單》劇組一早從台北搭機重返台東，11點一行人率先回到台東玄武堂向寒單爺參拜還願，玄武堂堂主李建智力挺，率領子弟兵重現電影中肉身炮炸寒單的電光石火場面，祈求票房大賣。開炸前，在電 影裡飾演玄武堂堂主的陳博正喊出經典口號「上轎」，場面相當熱鬧，吸引近百人圍觀。





▲電影《寒單》回台東進行首映 ，劇組先到廟中還願。（圖／記者楊均典翻攝）

「炸寒單」祈福儀式結束後，劇組從玄武堂一路跟隨神轎沿著正氣路遊行至台東桂田喜來登 酒店，演員們在造勢車上接受路上民眾的夾道熱烈歡呼，劇組隨後於台東桂田喜來登酒店5樓國際劇院舉行全台首場電影特映會，現場蒞臨 300 多位 鄉親，搶先欣賞電影。

胡宇威表示，殺青後都還沒有機會再回到台東，有 一種「回家」的興奮感受。而出身台東的鄭人碩則在前晚打電話揪親朋好友一起來看「炸寒單」。楊貴媚則說，台東可能說是她的福地，上次在台東拍了「月光下我記得」，結果獲得金馬獎最佳女主角，而這次拍了電影之後就愛上台東，能夠再回來感受台東的熱情真的非常幸福。

為了回饋台東鄉親，《寒單》出品公司想亮影藝自23日起，特別租借台東桂田喜來登酒店 5 樓國際劇院，安排為期1個月的特別放映場，每天有4場次，電影票售價:每張200元，售票時間為每天11時到20時，希望讓台東鄉親 都可以有機會觀賞屬於台東的電影《寒單》。票券詳情請洽：台東桂田喜來登酒店想亮影藝櫃台、台東太麻里文創咖啡館。