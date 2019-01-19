「分手是為了更美的相遇」　PChome控告蝦皮妨害商譽

▲ 蝦皮購物的分手篇廣告，被PChome控告妨害商譽，結果不起訴。（圖／翻攝網路）

記者劉昌松／台北報導

PChome與蝦皮購物兩家電商的廣告戰打上法庭。PChome不滿蝦皮在2018年製播的一則「分手篇」廣告，暗諷PChome網購送貨慢，影響商譽，控告蝦皮涉嫌妨害名譽，但台北地檢署發現，網友反應不一，有人贊同廣告，也有人認為不應用廣告攻擊對手，廣告效果並未明顯損害PChome商譽，19日處分不起訴。

蝦皮(樂購蝦皮公司)的這則分手篇廣告，現在已經不在蝦皮的臉書官方粉專頁，不到1分鐘的廣告中，女主角一開始就從樓上把衣物往下丟，一樓男友只能抱著PChome(網路家庭國際資訊股份有限公司)紙箱仰望。女主角旁白抱怨「我已經習慣你太久了，習慣你的遲到，你的罐頭訊息，你的消極。」

女主角後來決定分手，再到門口領取蝦皮寄送的貨物時，遇到隔壁的帥哥鄰居，兩人互望微笑，女主角回到公寓裡，抱著蝦皮紙箱靠牆，此時最後一段旁白「分手是為了更美的相遇。」PChome不滿這則廣告在暗諷他們送貨慢、用罐頭訊息回應、態度消極，控告蝦皮公司和相關廣告製作人員涉嫌妨害名譽。

但檢察官認為，業者以幽默手法製作廣告，網友反應不一，有人認同PChome服務不佳，也有人反對蝦皮用這種手法攻擊對手，可見廣告效果並未明顯影響消費者對PChome的評價，也未損害PChome商譽，因此處分全案不起訴。

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