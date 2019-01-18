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功能多、選擇多、價格少　網購最受歡迎5大收納好物

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年節熱賣掃除收納用品（圖／業者提供）

▲年終大掃除，有的人會同步添購收納家具整理家中用品，其中最受歡迎的就是整理箱/抽屜櫃。（圖／friDay購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

除舊佈新大掃除，網購收納家具及潔掃除用品等買氣逐漸湧現，功能多、選擇多且便宜的整理箱或抽屜櫃，整理家中雜亂物品超好用，年前賣特別好；而每年此時可以發現除塵紙、好神拖等清掃工具買氣不錯之外，像是泡沫炸彈清潔霸、除垢錠，這類專用對付廚房、浴室或水杯等特別難清的污垢清潔品也是搶購重點。

friDay購物表示，自去年底至今，收納、家具類商品業績較平日增加3成，部分商品如抽屜櫃、收納箱甚至成長2～3倍，而熱銷TOP 5排行榜分別是整理箱/抽屜櫃、鞋櫃、衣櫃、收納椅凳、廚房收納層架；觀察發現，消費者選購收納家具商品時，最常考量的3大要點是功能多、選擇多、價格少，而抽屜櫃、整理箱不僅具備收納功能，加上款式、顏色與尺寸多元且價格實惠，因此位居第1名。

不僅要除舊換新，針對馬桶、水槽等難洗的污垢，或是容易被忽略的水管，韓國有一款熱銷泡沫炸彈清潔霸，強調獨家發泡技術能溶解頑固髒污，現在台灣也買得到，而且還在婆媽之間掀起了搶購囤貨熱潮，東森購物統計去年至今已賣出近5萬件，另外，可以去除茶垢、咖啡垢或水垢的一錠乾淨超濃縮活氧除垢錠，也是站上熱門的居家清潔用品，統計賣出4萬件。

東森購物公布2018年10大熱銷商品排行榜（圖／東森購物提供）

▲韓國熱銷泡沫炸彈清潔霸，在台灣也掀起一波搶購熱潮。（圖／東森購物提供）

專門推出各種清潔用品的日本DUSKIN，則是博客來年度掃除人氣TOP1，不論廚房油垢、磁磚細縫、浴室黴菌等問題，旗下都有相對應的商品可解決。在清潔劑用品方面，則以天然成分、日本品牌、箱購組最受歡迎，像是橘子工坊衣物清潔箱購組單月銷售破千組，高樂氏馬桶除菌系列銷售較平日成長3成以上，以及一推出就熱賣「LION日本獅王」奈米樂超濃縮洗衣精。

Yahoo奇摩購物中心也從銷售數據發現，驅塵氏、好神拖輕巧手壓旋轉拖、HOUSE大面寬夏日超大五層玩具衣物收納櫃、免打孔廚浴毛巾萬用收納桿4入組，是年節掃除收納熱賣商品，其中驅塵氏系列較去年成長5成，消費者多半喜歡大組數補充包；收納用品則相較於去年成長2成5。

年節熱賣掃除收納用品（圖／業者提供）

▲驅塵氏系列是年前熱賣的掃除用品之一。（圖／Yahoo奇摩購物中心提供）

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關鍵字：大掃除,清掃,收納,電商,網購,除垢

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