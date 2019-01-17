小朋友沒工作許可就拍廣告　經紀人違反《勞基法》挨告

▲邱姓經紀人為配合廠商要求，沒等到勞動局核准就安排幼童上工拍廣告而遭移送法辦。（示意圖與本案無關／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

一支知名優酪乳的30秒廣告CF內，找來2名可愛的小朋友當演員，結果被勞動局人員眼尖發現，2名小演員沒有獲得工作許可就上工，涉違反《勞基法》，邱姓經紀人坦承為趕拍而違法，台北地檢署考量拍攝現場安全無虞，家長也都全程陪同，17日處分邱姓經紀人緩起訴，處分期間1年，須繳交國庫2萬元。

根據《勞動基準法》相關規定，15歲以上未滿16歲受雇工作者，稱為童工。雇主原則上不得雇用未滿15歲的小孩子工作，除非小孩子已經國中畢業，或者獲得主管機關許可，且有包括禁止到危險場所；未滿6歲者每日不得超過2小時，6歲以上未滿12歲者不得超過3小時，12歲以上未滿15歲者不得超過4小時等，許多嚴格規範。

2018年間，優酪乳廠商為拍攝一支廣告，主打一家三代，常喝優酪乳保持腸道健康，提振食慾，邱姓經紀人幫2名分別6歲、7歲的小朋友接洽，準備在同年7月拍攝，且已經遞交工作申請給台北市勞動局等待核可，沒想到業者突然要求提前拍攝，經紀人為免失去演出機會，經家長同意後，安排小朋友們在6月份拍攝。

等到勞動局官員審核小朋友的工作許可時，發現申請的廣告早已經在YOUTUBE上播放，因此移送法辦。邱到案坦承應廠商要求，沒等到政府許可，就違法安排小朋友上工，檢察官考量廣告在室內拍攝，環境安全，且家長全程陪同，給予邱姓經紀人緩起訴處分，處分期間1年，但須繳交國庫2萬元。