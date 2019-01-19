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影／18歲屁孩辯「我沒駕照！」猛奔　天菜警追200公尺搜出毒

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記者陳豐德／新北報導

新北市一名林姓男子12日坐在蘆洲區民義街的一輛機車上跟友人聊天，警方經過發覺2名青少年形跡可疑，便上前盤查，但林男卻謊稱要拿東西拔腿就跑，卻因跑進死巷仍被員警壓制在地，林男隨即喊「我沒有駕照！」但警方認為是故佈疑陣，一搜口袋果然發現14包毒咖啡，將他上銬逮捕偵辦。

▲▼天菜警猛奔200公尺抓到毒蟲屁孩。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲天菜警猛奔200公尺抓到毒蟲屁孩。（圖／記者陳豐德翻攝）

警方調查，員警余東儒12日晚間11時許巡經蘆洲區民義街時，見兩名青少年坐於路旁的機車上且行跡可疑便上前盤查，18歲林男在盤查時謊稱要拿東西一直閃躲，余員見狀便抓住林男的外套袖子，但林男一個轉身就跑導致警員余東儒因為重心不穩跌倒，但員警立即起身後仍狂奔追上，而林男也因跑進死巷被追趕在後的員警壓制在地。

員警余東儒問林男：「東西拿出來，你跑什麼？」林男辯稱：「我沒有駕照！」警方聽了傻眼說：「什麼沒有駕照？我有看到你騎車嗎？你跟我講這種我會相信嗎？」警方隨後於林男的口袋發現藏有14包毒咖啡包，林男亦坦承毒咖啡包為其所有，全案詢後依毒品危害防制條例偵辦。

據瞭解，警員余東儒為警專34期，畢業迄今1年多，除曾因帥氣的外表登上臉書的「告白警察」社團外，認真又充滿熱情的工作精神更受長官與同事的愛戴。

▼余姓員警曾上告白警察。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼天菜警猛奔200公尺抓到毒蟲屁孩。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼屁孩口袋內被搜出毒咖啡包。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼天菜警猛奔200公尺抓到毒蟲屁孩。（圖／記者陳豐德翻攝）

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關鍵字：屁孩,蘆洲,天菜,告白警察,駕照

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