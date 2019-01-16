說好的羽絨被，怎麼變成羽絨棉被？　陸實施電商法保障消費者

▲大陸《電商法》1日正式實施。（圖／翻攝大陸中央政府網）



大陸中心／綜合報導

「說好的羽絨被，怎麼變成羽絨棉被？」北京市朝陽區居民趙琪近日在某電商平台上看中了一條自稱「95%白鵝絨」的羽絨被，下訂單前還特地詢問了店家的客服人員，確認該產品是不是真正的羽絨被，對方回得一點也不含糊，「是的」；結果趙琪拿到的卻是塞滿了「棉花填充物」的被子，對於此種現象，大陸1月1日正式實施《電子商務法》，杜絕一切危害消費者權益的行為。

據《人民日報》報導，在收到商品後，趙琪發現了這「羽絨被」的小尾巴，在該被的一角，有一個存放鵝絨樣品的塑料小包，其中確實有幾片鵝絨；但打開被子的內襯後，卻發現裡面根本不是白鵝絨，而是整片的棉花填充物。當趙琪再次詢問店家時，對方的回答卻變了樣，「被子裡面是羽絨棉。」

由於這些實品與網路上說明不合的電商商品讓大眾不信任，中國大陸於1月1日正式實施《電子商務法》，讓大陸的電子商務發展有法可依；對於「刷單炒信」、「大數據殺熟」、「搭售商品」、「虛假宣傳」這些危害消費者權益的行為，該電子商務法都給予明確回應。

比如電子商務經營者應當全面、真實、準確、及時地披露商品或者服務訊息，保障消費者的知情權和選擇權；電子商務經營者也不得以虛構交易、編造用戶評價等方式進行虛假或者讓人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者。

「電商售假問題必須盡快解決」，中國連鎖經營協會副秘書長王洪濤認為，當前電商占社會消費品零售總額的比例越來越高，如果「電商售假」的問題得不到解決，不僅會影響網購消費者的體驗，更會危及中國消費市場整體供給的品質水準。

▼中國連鎖經營協會副秘書長王洪濤。（圖／中國連鎖經營協會網站）

