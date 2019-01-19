自走炮發威！陳佩琪酸蔡英文：2年就讓選民投不下去

▲陳佩琪。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

台北市長夫人陳佩琪19日在臉書發文再度為柯文哲抱屈，認為柯文哲處處挨揍，「被罵到差點翻盤」，最後陳佩琪暗酸總統蔡英文，「我不知道為什麼一個政黨才兩年多，就搞到讓多數中間選民投不下去？」但她只希望，下一任執政當權者，不要讓柯文哲再被汙衊。

陳佩琪指出，柯文哲受訪時說： 「民進黨原本要禮讓他選台北市長的事，太太陳佩琪是正常人，所以很生氣」，又是不精準的一句…，政黨自提人選很正常， 從此「兄弟登山，各自努力」， 有什麼好生氣的？ 就算木柵農會會面之後，他們突然說「沒禮讓空間了， 一定要自提人選」， 她也認為是他們的權力，沒什麼好不高興的。

陳佩琪表示，最近有多起虐童、家暴事件，政壇上也有虐兒事件，2016年年初大選後，政黨已經輪替，但還沒就任先生就莫名其妙開始挨揍起來，跟虐童案的加害者一樣，當人閒閒沒事幹的時候，就會以打小孩為樂，當時先生的民調就是這樣一路被打趴的。

陳佩琪說，柯文哲那時常問她：「我一日雙塔，媒體說萬人空巷，三月初訪美，大家評論也很成功，我到底這一段時間是做了什麼，怎麼從三月初一路挨打，民調一直掉？」有一次和先生泡湯回家不想受訪，某媒體稱他們如過街老鼠般，「垂著頭不說一句，走到裡面去了。」

陳佩琪表示，親朋好友提醒他們：「以前那個電視台不會這樣，現在怎麼從早罵你們罵到晚啦？」陳佩琪直言，還好當時只需忍耐三個月，「當一個人找到工作，又發現老闆要求很高，自己能力不夠又做不好時，短時間就沒空打小孩了。」

▲陳佩琪。（圖／翻攝陳佩琪臉書）

陳佩琪說，2017年世大運後，隨著2018選舉到來，先生又開始挨揍了，實在不懂4年前「擁柯」外溢，現在「打柯」是也期待外溢？所以他們真的是期待「打柯」能讓他們選票變多，當然遇到體質弱的人，趁機打死更好。陳佩琪表示，柯文哲被惡意抹黑、抹紅、抹黃，從器捐案、財產不明、花名冊，到後來更罵不堪的「萊爾」，現在回想起來，先生那時是被罵到差點翻盤了。

陳佩琪說，選前為輸贏沒了理性，不過令人驚訝的是，選輸了，理智就立刻回來了，立刻要先生別計較，大家來合作修補關係？先生說的對，我是「正常人」，「正常人」覺得自提人選就自提人選，這是民主國家政黨的權力，但有需要對競爭者做如此鋪天蓋地、人格毀滅式的汙衊嗎？

陳佩琪表示，這週組黨議題很夯，先生要不要組黨，政壇路要跟誰合作，政治路走不走得下去，自己考慮清楚就好，就算繼續從政，夫妻間政治立場不同者多的是，夫妻是獨立個體，很多人都認為自己「正常」，柯文哲「不正常」，所以別把我們兩人的政治思維綁在一起了。

陳佩琪說，「我不知道為什麼一個政黨才兩年多，就搞到讓多數中間選民投不下去？」有人說是一例一休，有人說是砍七天假，有人說是年改造成民怨，但這些政策對我這個以醫生為業的人來說，實在沒影響也無感，個人只卑微的希望，下一任選贏的執政當權者，不要讓先生再被鋪天蓋地的抹黑與汙衊。