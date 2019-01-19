交長稱國發會「退回」山手線計畫　盧秀燕：未收到公文無法評論

▲盧秀燕針對國發會退回山手線計畫，表示無法評論。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕19日針對國發會「退回」山手線計畫，她表示，該計畫由前市長林佳龍團隊擬定送中央審核，林雖指出遭國發會退回，但市府尚未收到相關公文，因此無法評論。

19日上午，台中市長盧秀燕出席「台中市護理師護士公會第26屆第1次會員代表大會」活動，表達對護師護士的感謝。

媒體會後問盧秀燕，交通部長林佳龍18日透露，台中市山海環線（山手線）計畫遭國發會退回，希望中市府能重新提案。

盧秀燕表示，山手線原來計畫是由林前市長團隊擬定，並送中央審核，至於為什麼會被退回，或要求交通部補正，市府也是透過媒體中的交通部長林部長談話才得知。目前為止市府未收到相關公文及正式通知，所以無法評論，必須收到正式公文之後，才能跟大家報告。

中市交通局則說，國發會昨日已正式發布新聞稿否認有退回情事，而是要求交通部補正，補正原因為林前市長時期所提出的計劃過於倉促，在可行性、工程、工期有不完備的問題，目前尚未收到審查的回覆公文。對於林部長透過媒體發表「退回」說法雖然不解，但感謝林部長提醒。

交通局表示，市府會在收到行政院及交通部的正式審查意見公文後，再進行分析及評估，也希望中央考量地方的財政負擔，比照「台中都會區鐵路高架捷運化」計畫，全額補助經費；同時希望行政院能一次核定山海環線整體規劃，分年分階段編列補助經費，並由交通部鐵道局儘速啟動綜合規劃作業，以推動大台中的繁榮發展。

台中山海環線(山手線)計畫，在前市府提案並於106年納入行政院前瞻基礎建設計畫，經交通部2018年6月12日審查通過，並於同年11月9日轉陳行政院審議，目前由行政院審議中，惟國發會認為該計劃諸多疑義及文件尚須補正說明。

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