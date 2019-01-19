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影／700年前「宋元棺木」出土...還閃閃發亮　網驚呆：這剛下葬嗎？

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大陸中心／綜合報導

江蘇常州金壇唐陵村日前在進行汙水改造工程時，意外發現了古代墓葬，隨即向上級單位進行匯報。在經由當地博物館人員現場勘查後，確認是一處宋代的磚室墓群，不過令人驚訝的是，這些棺木保存得相當好，紅色的外觀仍舊閃閃發亮，彷彿才剛漆好一樣。


▲ 考古小組將棺木取出後，發現它外觀閃閃發亮，就像剛漆好的一樣。（圖／翻攝自「考古君」微博）

根據《揚子晚報》報導，事情發生在去年上（12）月14日，當時金壇文管正派人修建汙水處理廠，沒想到卻發現來自宋代的葬墓群，為了保護暴露外頭的棺木及相關文物不會受到破壞，於是聯合指前鎮政府及常州博物館，一起進行為期4日的考古性發掘行動。


▲ 唐陵村汙水改造工程意外發現古代葬慕 。（圖／翻攝自「考古君」微博）

考古小組一共在整個工程周邊地區發掘到3處磚室墓，並將它們依照位置由右向左編號為M1至M3，其中M1受到施工機械的破損最為嚴重，墓頂頂磚已經坍塌，其次是M2因為埋藏的深度較深，僅遭到了部分破壞，至於M3則受輕微破壞。

專家分析，M2很可能是一座元代早期下葬的古墓，不過由於M2墓葬結構保存完整，加上磚室與木棺間填充大量「青膏泥」，導致棺木保存相當良好，紅色外觀還閃閃發亮，簡直就像剛漆好的一樣，實在相當罕見。考古小組最後決定採用木方、海綿、繃帶等固定棺木，再由起降機吊到重型卡車上，一路將它運回博物館地下庫房進行保護。

▲ 考古小組將棺木運到博物館地下室進行保護。（圖／翻攝自「考古君」微博）

除此之外，考古小組也在M1、M3出土了26件文物，包含2件瓷器、14件金銀器、5件木器等文物，其中M3所出土的錢幣是「至大通寶」，為元武宗時期（約西元1310-1311年）所鑄造發行，因此專家推測，陵墓主人可能經歷由宋朝至元朝的朝代更替。

網友們看見這幾張棺木照片後，紛紛直呼 「青膏泥到底是什麼好東西，這防腐朽的能力未免也太強」、「這顏色真的太新了吧，裡面的主人會不會也是剛下葬的樣子，換作是我都不太敢打開來」、「這來自元朝？你跟我說這是幾天後才要準備下葬的我都信」、「打開來，裡面主人會不會說哈嘍」、「有沒有開棺的影片，想知道裡面到底長怎樣？」。

▼ 專家從M3所出土的錢幣「至大通寶」 推斷，陵墓主人可能歷經宋元朝代更替。（圖／翻攝自「考古君」微博）

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關鍵字：大陸,唐陵村墓葬,金壇,江蘇,棺木

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