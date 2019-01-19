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離奇滅門！30歲男6樓跳下慘死　警方驚見家中還有5具屍體

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▲男子從自家6樓跳下輕生。（圖／翻攝自秒拍）

大陸中心／綜合報導

山東省濟南昨（18）日下午驚傳一起駭人的滅門案。一名男子從家中6樓一躍而下慘死，原本以為只是單純的自殺案，沒想到當警方趕到男子家中時，赫然發現他家裡居然還躺5具屍體。

據天橋公安官方微博報導，這起悲劇發生在山東濟南市的劉家庄小區，一名30多歲的男子從一棟大樓的6樓跳下後身亡，警方獲報後立刻趕到現場，發現死者家中的客廳相當混亂，散落一地的物品，且有被燒焦的痕跡，尤其以靠南側的臥室燒得最為嚴重，玻璃更是碎得四分五裂。令人驚訝的是，屋內還有5具屍體，包括2名老人、1名30多歲的女性，以及2名孩童。

▲▼濟南一家六口離奇死亡，老夫婦死前仍陪孫兒公園玩耍。（圖／翻攝自天橋公安）

▼死者家中竟還躺著5具屍體。（圖／翻攝自秒拍）

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附近鄰居則表示，出事的這家人平時待人和氣，雖然話不多，但和左鄰右舍相處的還算融洽，18日下午2點多時還看見家人在庭院陪孩子玩耍，沒想到才隔幾個小時就發生如此憾事，且曾看見現場冒出火光的樣子。目前5人的死因與細節警方尚在調查與釐清中。

消息一出立刻引發網友熱烈討論，許多人直呼「太可怕了吧」、「滅門慘案？」、「意外和明天不知到哪個會先來」，同時也有人推測可能是男子殺害親人後選擇跳樓；或者是他殺，接著再製造出男子畏罪自殺的假像。

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關鍵字：大陸,跳樓,山東省,濟南

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