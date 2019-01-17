6女業績未達標「跪地爬行遊街」...惡老闆當宣傳　網怒：你來！

▲ 影片取自Yuotube，如遭刪除請見諒。

大陸中心／綜合報導

山東棗莊滕州近日有惡老闆為吸引民眾目光，竟然採用遊行示眾的方式，要求女員工們在馬路上集體「跪地爬行」，當作未達業績的懲罰，由於活動充滿歧視性女性的行為，立刻引起路過民眾報警制止，才終於結束這場鬧劇。

綜合陸媒報導，在14日當天下午4時左右，氣溫約零下十幾度，馬路上卻有6位以上穿著公司制服的女員工在地上爬行，褲子幾乎都快磨破，身旁也數輛有轎車經過。而在這群爬行者的前方，則有1名男子手中舉著標示「美業託管公司」6字的牌子。他表示，由於公司女員工未達業績，所以才會受老闆指示在地上爬行，而他當天走在前方主要是防止她們偷懶。

▼ 馬尾女員工帶頭「跪地遊街」，前方男子則拿著印有公司行號的紅旗桿。（圖／翻攝自Youtube／中國民視）

▼ 黑衣民眾看到後，拿出手機錄下過程。



公司還派其他員工負責錄下整個遊街過程，由於整起行動過於荒謬，立刻引起許多民眾圍觀。據悉，當時一名熱心民眾發現後，立刻打電話報警處理，警方也在第一時間到現場制止爬行行為。據警方描述，公司負責人是為了吸引民眾眼光，才會發起跪地爬行活動當作宣傳活動，目前已要求業者「停業整頓」。

由於整起活動充滿歧視性的意味，立刻激起許多民眾的怒火，「這些女的怎麼能同意！氣死我了！」、「病態企業的病態價值觀」、「如果要激勵士氣的話，我覺得老闆可以自己來爬」、「奴性太重啊～」，不過也有人同情女員工的處境，「為了生活不容易啊。我們應該同情這些女性」、「老闆自己來爬啦」、「希望他們的膝蓋沒事」、「真同情她們」。