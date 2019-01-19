大喜日淪性奴！新娘慘遭7豬哥扒衣蹂躪淚崩　長輩卻讚：熱鬧

▲新娘遭一群陌生男子扒光蹂躪。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸經常傳出離譜婚鬧事件，不少人假藉「鬧洞房」大吃新娘或伴娘的豆腐，即使官方不斷宣傳抵制，仍無法遏止歪風。日前又有一名新娘在網上痛訴自己悲慘經驗，她表示新婚當天根本就是慘淪為性奴之日，在眾目睽睽之下，直接被7名陌生男子蹂躪到一絲不掛。

網友「一地金啊」日前發表一篇文章，文內指一名叫「白玉」的女子與男友相戀8年終於修成正果，和許多新娘一樣情緒都相當激動，期盼一場夢幻婚禮的到來，沒想到卻是噩夢的開端。

早上10時，白玉就被鎖在新娘房中，接著7名男子忽然闖入，把她壓在床上亂親，甚至不斷拉扯身上的白紗，直到一絲不掛才停手。白玉心痛表示，自己越是反抗，這些陌生男子就會越興奮，老公早就不知道敬酒敬到哪裡去了。

就在眾目睽睽之下，白玉衣不蔽體，如同土匪剛搶來的女俘虜，無助的在屋內慘遭蹂躪，長輩們在屋外聽見慘叫呼喊聲也只是頻頻點頭表示，「年輕人真會玩，這婚禮辦得真好，熱鬧！」

▼婚鬧示意影片。

不只白玉有如此悲哀的經驗，還有公公自認「老當益壯」強吻新娘、長輩伸手捏新娘胸部及下體，捏到瘀青更是時有所聞。除了新娘外，連伴娘都逃不過婚鬧的魔掌，有些人甚至會聘請性工作者來擔任「職業伴娘」，但就連她們也承受不住這些恐怖的行為，抱怨自己的胸部被掐的青一塊紫一塊，私處被抓的鮮血直流。

該文最後呼籲，婚鬧並非婚禮必備節目，盼望所有新郎都可以保護好自己一生的「牽手」，「當事人覺得好笑才算玩笑，否則，就都是純粹的惡意。」