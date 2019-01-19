　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

大喜日淪性奴！新娘慘遭7豬哥扒衣蹂躪淚崩　長輩卻讚：熱鬧

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 0

▲新娘遭一群陌生男子扒光蹂躪。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸經常傳出離譜婚鬧事件，不少人假藉「鬧洞房」大吃新娘或伴娘的豆腐，即使官方不斷宣傳抵制，仍無法遏止歪風。日前又有一名新娘在網上痛訴自己悲慘經驗，她表示新婚當天根本就是慘淪為性奴之日，在眾目睽睽之下，直接被7名陌生男子蹂躪到一絲不掛。

網友「一地金啊」日前發表一篇文章，文內指一名叫「白玉」的女子與男友相戀8年終於修成正果，和許多新娘一樣情緒都相當激動，期盼一場夢幻婚禮的到來，沒想到卻是噩夢的開端。

早上10時，白玉就被鎖在新娘房中，接著7名男子忽然闖入，把她壓在床上亂親，甚至不斷拉扯身上的白紗，直到一絲不掛才停手。白玉心痛表示，自己越是反抗，這些陌生男子就會越興奮，老公早就不知道敬酒敬到哪裡去了。

就在眾目睽睽之下，白玉衣不蔽體，如同土匪剛搶來的女俘虜，無助的在屋內慘遭蹂躪，長輩們在屋外聽見慘叫呼喊聲也只是頻頻點頭表示，「年輕人真會玩，這婚禮辦得真好，熱鬧！」

▼婚鬧示意影片。

不只白玉有如此悲哀的經驗，還有公公自認「老當益壯」強吻新娘、長輩伸手捏新娘胸部及下體，捏到瘀青更是時有所聞。除了新娘外，連伴娘都逃不過婚鬧的魔掌，有些人甚至會聘請性工作者來擔任「職業伴娘」，但就連她們也承受不住這些恐怖的行為，抱怨自己的胸部被掐的青一塊紫一塊，私處被抓的鮮血直流

該文最後呼籲，婚鬧並非婚禮必備節目，盼望所有新郎都可以保護好自己一生的「牽手」，「當事人覺得好笑才算玩笑，否則，就都是純粹的惡意。」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
即／台南再傳虐嬰！社會局安置1歲男嬰　腦出血住加護病房
好市多義麵醬用完...驚現「神罐」超百用！網悔：丟掉好多個
連江縣又漂來死豬隻！採樣確診是非洲豬瘟
30歲男6樓跳下慘死　警破門驚見家中還有5具屍體！

關鍵字：大陸,鬧洞房,鬧婚

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

獨裁者惺惺相惜？斯里蘭卡總統讚杜特蒂掃毒「世界榜樣」

3人嫌應召女醜「2分鐘閃離」　已婚男勇闖關…下場慘了

「粉紅豬」母公司股票漲6.56%　《啥是佩奇》導演：2天就拍完...

大喜日淪性奴！新娘慘遭7豬哥扒衣蹂躪淚崩　長輩卻讚：熱鬧

離奇滅門！30歲男6樓跳下慘死　警破門驚見家中還有5具屍體

陸各省下調2019預期GDP　徐洪才：經濟增速換檔期目標低才好

約吃飯被心儀女同事冷落　衝去她家痛扁洩憤

人民幣2019保持堅挺　人民日報：中國經濟逆勢走穩

中美建交40周年　崔天凱：兩國關係能否穩定取決台灣問題

影／700年前「宋元棺木」出土...還閃閃發亮　網驚呆：這剛下葬嗎？

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

蕭敬騰開撩：有莫名的觸動　理科太太「面癱症痊癒」全程甜笑

台鐵司機嚇傻輾爆60kg巨蟒 2壯漢崩潰抬屍下山忍不住喊重

蔡康永狂訪理科太太「5問題」　她招架不住：我現在被逼到這裡...

李友廷神創作《直到我遇了你》　林宥嘉：很是我的菜

3人嫌應召女醜「2分鐘閃離」　已婚男勇闖關…下場慘了

「粉紅豬」母公司股票漲6.56%　《啥是佩奇》導演：2天就拍完...

大喜日淪性奴！新娘慘遭7豬哥扒衣蹂躪淚崩　長輩卻讚：熱鬧

離奇滅門！30歲男6樓跳下慘死　警破門驚見家中還有5具屍體

陸各省下調2019預期GDP　徐洪才：經濟增速換檔期目標低才好

約吃飯被心儀女同事冷落　衝去她家痛扁洩憤

人民幣2019保持堅挺　人民日報：中國經濟逆勢走穩

中美建交40周年　崔天凱：兩國關係能否穩定取決台灣問題

影／700年前「宋元棺木」出土...還閃閃發亮　網驚呆：這剛下葬嗎？

天河一號連續5年滿負荷運行　每日在線任務超過1400項

參與維冠大樓倒塌救人　林世斌、黃秋福獲內政部鳳凰獎

排水管鑽出濕淋淋「翹家鼠」！　傻眼貓咪好奇上前聞東聞西

咘咘深蹲有「偶包」啦！　BO妞劈開大腿…網萌翻求轉身

3人嫌應召女醜「2分鐘閃離」　已婚男勇闖關…下場慘了

日職／12支球制霸紀錄　陽岱鋼、丸佳浩目標前東家

澳網／德國金童重砲轟垮地主希望　生涯首闖16強

電影《寒單》回台東首映　饒慶鈴出席力挺籲民眾買票進場

大學生衝上台熱唱⋯是李聖經本人！　台下粉絲驚呆安靜了

中職／新球隊主場選擇　吳志揚建議6都優先

狗狗公車來了！大夥兒興奮跳上車　飼主第一次搭669：好方便

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

大陸熱門新聞

學生作弊手機沒收　隔天死在角落

即／濟南男跳樓　警驚見屋內還有..

女相親帶2閨蜜蹭飯　他提AA制..

男6樓跳下慘死　家中竟有5具屍..

被迫載女同事　已婚男：會出事嗎..

父性侵11歲女兒　妻撿衛生紙反..

700年前宋元棺木出土還閃閃發..

大陸金拱門為「國籍台灣」道歉

單身女收「離婚」傳票　竟已結婚..

保鑣緊護孟晚舟　彭博估會引渡美

司機爆頭亡　救到一半白影1秒飄..

2年舊照曝！鮮肉愛厚片女：我餵..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

窮光蛋男：逼急了，只能未婚先孕

更多熱門

相關新聞

男6樓跳下慘死　家中竟有5具屍體

山東省濟南昨（18）日下午驚傳一起駭人的滅門案。一名男子從家中6樓一躍而下慘死，原本以為只是單純的自殺案，沒想到當警方趕到男子家中時，赫然發現他家裡居然還躺5具屍體。

700年前宋元棺木出土還閃閃發亮

亞洲鋁王240億身價登上富比士富豪榜

專營代買、代送、代排隊　UU跑腿賺翻

業績未達！6女「跪地爬行遊街」

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

一張表告訴你2019新iPhone規格

熱褲妹自拍！鏡中肥肉真面目全出賣

退掉3600紅包！演藝圈大老開砲嗆李亞萍

即／帶火腿入境罰20萬　台男爆怒

高雄柴山　驚見15cm巨蝦　　

Mei懷第三胎！　阿弟喜迎前世情敵

巨大版「樂高車站」現身統一時代

正妹教練示範器材！網全被晃歪

李婉鈺：館長100萬拿來！館長：陳沂還有三分道理

17樓墜落亡！她「開窗見碎屍」崩潰

工作11年領28K！她「苦讀3年」成郵局榜首

李光洙交代照顧她！金鍾國霸氣護李善彬

白家綺結婚3個月「分房睡」！

隋棠不捨泛淚！Max「調時差乖巧舉動」被讚爆

「歐迪啊」煮一鍋粥…內行人秒懂

更多

最夯影音

更多

網紅小倉鼠享用「迴轉壽司」！ 直接爬上運送帶嗑光...根本是奧客

檢舉達人遇三寶送「16500罰單」　10分鐘抓7項... 網：年終大紅包

11年前意外「2袋血小板」救一命　多年尋捐血恩人竟是「現任老公」

遭男友家暴：是我不夠好他才打我　女模自閉不敢出門！父母不捨痛哭

《以團之名》一開播選手就「大走音」　 Selina傻眼給最低分！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面