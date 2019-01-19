5個月女嬰趴睡臉色發紫　媽哭喊「救救我女兒」搶救不治

▲「請救救我女兒」宜蘭19日凌晨，有一媽媽抱著5個月大的女嬰（圖中下方），焦急的跑進陽大醫院急診室，說她女兒臉色發紫昏厥，院方雖搶救女嬰近1小時後，女嬰仍然宣告不治。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「請救救我女兒」宜蘭19日凌晨，有一媽媽抱著5個月大的女嬰，焦急的跑進陽大醫院急診室，說她女兒臉色發紫昏厥，院方雖搶救女嬰近1小時後，女嬰仍然宣告不治，經過醫師初驗，女童無明顯外傷，不排除是猝死，警方是初步排除虐童，有關女嬰死因仍待警方報驗釐清中。

19日凌晨1點，有位媽媽抱著5個月大的女兒送醫，跑進陽大醫院急診室表示女兒臉部發紫，沒有呼吸心跳，院方緊急搶救女嬰急救後，仍於19日凌晨2點宣告不治，由於近期全國虐童案件頻傳，為保險起見，院方通報社工與警方到場處理。

據了解，女童母親指出，女兒近期感冒，身體本來就不好，昨晚哄女兒睡著後，她到客廳看電視到凌晨1點，不料，回到房間內，卻發現女兒臉色發紫，無呼吸心跳，她緊急抱著女兒送醫。

經過醫生初判，女童無明顯外傷，疑似是猝死，不過，女童詳細死因，仍待警方報請檢察官相驗及解剖後，才能釐清，初步排除是虐童事件。據了解，該女童是趴睡，並流著鼻涕，辦案人員懷疑，女童可能是窒息死亡。